Điều 'sống còn' du khách cần biết ở điểm nóng Trung Đông

Tình hình tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy bỏ. Việc nắm vững các kỹ năng sinh tồn, quản lý giấy tờ và phương án thoát hiểm là ưu tiên sống còn đối với du khách.

Theo AP, hiện tại, tình hình xung đột tại Trung Đông đang leo thang nghiêm trọng sau các cuộc tấn công quân sự và trả đũa qua lại giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran cũng như các vùng lân cận.

Hàng loạt quốc gia như Iran, Iraq, Israel, Qatar và UAE đã thông báo đóng cửa hoặc hạn chế không phận nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, kéo theo nhiều nước đã ban hành cảnh báo khẩn cấp và tạm dừng các hoạt động du lịch đến khu vực Trung Đông.

Hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Bali (Indonesia) sau khi các chuyến bay đến Doha, Dubai và Abu Dhabi bị hủy bỏ do căng thẳng tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Hỗn loạn hàng không và phương án xử lý

Đối mặt với tình trạng này, chuyên trang TTW khuyến cáo du khách không nên tự ý đến sân bay trừ khi có xác nhận chắc chắn từ hãng hàng không. Thay vào đó, hãy cập nhật thông tin liên tục qua ứng dụng di động hoặc trang web chính thức của hãng.

Hiện tại, các cơ quan quản lý đã bắt buộc áp dụng quy định hoàn tiền và cung cấp các lựa chọn đặt lại vé linh hoạt để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chính phủ Việt Nam, Mỹ, Australia, Hà Lan... khuyến cáo công dân cân nhắc hoãn chuyến đi đến Israel, Iran, Lebanon vào thời điểm này. Nếu các chuyến bay thương mại bị đình chỉ, du khách nên chuẩn bị sẵn phương án di chuyển thay thế bằng đường bộ hoặc đường biển để thoát hiểm.

Kỹ năng sinh tồn vùng chiến sự

Theo các chuyên gia an ninh, giữ bình tĩnh là yếu tố quan trọng nhất để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu nhận được cảnh báo tên lửa hoặc nghe thấy còi báo động, du khách phải lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn trong các tòa nhà kiên cố, tránh xa cửa sổ, cửa kính và khu vực trống trải.

Hãy tự mình xác định vị trí thực tế của hầm trú ẩn gần nhất tại nơi lưu trú thay vì chỉ phụ thuộc vào bản đồ trực tuyến.

Tuyệt đối tránh xa các cơ sở quân sự, khu vực biên giới đang tranh chấp, các đám đông tụ tập hay biểu tình. Nếu vô tình bị kẹt trong đám đông, hãy di chuyển chậm rãi theo dòng người ra phía rìa để tránh nguy cơ bị dẫm đạp.

Ngoài ra, cần ghi nhớ nguyên tắc "4 không": Không đi vào khu vực tranh chấp, không di chuyển vào ban đêm, không đứng gần ban công khi có tiếng súng nổ, tuyệt đối không tò mò xem các cuộc xung đột trực tiếp.

Việc nắm bắt bối cảnh địa phương sẽ giúp du khách chuẩn bị tâm lý được điều "không ổn" và dự đoán rủi ro từ sớm. Lúc này, tuyệt đối không chụp ảnh công trình quân sự, cảnh sát hay các cuộc đối đầu. Hành lý mang theo cần gọn nhẹ, không mặc đồ có màu sắc quân sự hoặc biểu tượng chính trị.

Để đảm bảo an toàn cá nhân, không nên khoe khoang điện thoại, máy tính xách tay hay đồ trang sức khi ở nơi công cộng. Những vật dụng có giá trị không cần thiết nên được cất lại trong két an toàn của khách sạn.

Du khách cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật địa phương, như quy định về trang phục tại Saudi Arabia hay UAE, bởi việc vi phạm hoặc tham gia biểu tình có thể dẫn đến hình phạt rất nặng.

Chuẩn bị kỹ lưỡng giấy tờ, bảo hiểm và cách liên lạc

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, du khách cần trang bị bảo hiểm du lịch đặc thù có điều khoản chi trả cho rủi ro chiến sự và chi phí sơ tán khẩn cấp. Bộ dụng cụ mang theo nên có đồ sơ cứu y tế, sạc dự phòng, sim điện thoại địa phương và tiền mặt tại khu vực du lịch hoặc USD.

Về mặt giấy tờ, hãy giữ bản gốc hộ chiếu, visa ở nơi an toàn và luôn mang theo bản sao bên mình (cất giữ riêng biệt với bản gốc). Đừng quên lưu trữ các bản sao điện tử trên thiết bị di động. Bạn cũng nên sao chụp các đơn thuốc y tế quan trọng để phòng ngừa.

Việc chuẩn bị một danh sách viết tay các số điện thoại khẩn cấp của đại sứ quán, bệnh viện và người thân là điều cần thiết trong trường hợp mất kết nối internet.

Du khách phải luôn mang theo hộ chiếu, điện thoại, tiền mặt nước sở tại, sạc dự phòng, đồ sơ cứu y tế và số điện thoại khẩn cấp của đại sứ quán. Ảnh: BW.

Tất cả người nước ngoài tại vùng rủi ro được khuyến cáo đăng ký thông tin với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để nhận cập nhật kịp thời. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc mất hộ chiếu, hãy liên hệ ngay với đại sứ quán để được hỗ trợ sơ tán.

Du khách cũng có thể tìm đến các tổ chức cứu trợ toàn cầu như Assist360 - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sơ tán khẩn cấp 24/7 và quản lý rủi ro y tế tại các khu vực nguy hiểm như vùng chiến sự.