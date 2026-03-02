Nhịp du lịch vẫn ổn định đến hiện tại ở Dubai

Giữa căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, các khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm ở Dubai vẫn hoạt động, trong khi chính quyền nhanh chóng trấn an du khách và kiểm soát tình hình.

Khung cảnh Dubai giữa lúc căng thẳng ngoài vùng Vịnh đang leo thang. Ảnh: Reuters.

Dù bối cảnh khu vực đang dậy sóng, cuối tuần ở Dubai vẫn như bao ngày nghỉ lễ khác. Theo The Guardian, sáng thứ Bảy (28/2, giờ địa phương), các câu lạc bộ bãi biển trên Palm Jumeirah chật kín người, du khách tắm nắng và thư giãn dưới bầu trời xanh không một gợn mây. Dòng người mua sắm vẫn tấp nập trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố - Dubai Mall, trong khi nhiều nhóm chạy bộ quay video khởi động trên lối đi ven biển như thường lệ.

Cảm giác “bình thường” ấy bất ngờ bị dập tắt vào buổi tối khi hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được kích hoạt để đánh chặn đợt tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Nhiều du khách và cư dân hoàn toàn bị bất ngờ trước loạt tiếng nổ và ánh sáng trên bầu trời đêm. Một số người thậm chí ban đầu tưởng đó là tiếng pháo hoa, không hề hay biết về bối cảnh căng thẳng ngoài vùng Vịnh.

“Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là pháo hoa”, Natalia Veremeenko, du khách đang ở gần Fairmont The Palm, khu nghỉ dưỡng 5 sao bị cháy một phần cổng vào sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, cho biết.

Đám cháy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, sau đó được chính quyền xử lý ngay lập tức, đường phố nhanh chóng đông đúc trở lại. "Họ đã dọn dẹp mọi thứ rất nhanh chóng, ban đầu tôi cứ nghĩ đây đơn giản chỉ là tai nạn cháy nổ thông thường", bà nói.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn 5 sao Fairmont ở Dubai sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Stephen Huntley.

Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy Iran trực tiếp nhắm vào các khách sạn hay biểu tượng du lịch của UAE - những nguồn thu quan trọng của tiểu vương quốc này - thay vì các cơ sở quân sự Mỹ mà Tehran từng tuyên bố sẽ tấn công.

Tuy nhiên, các vụ đánh chặn và mảnh vỡ rơi xuống đã tạo ra một cú chấn động hiếm hoi đối với hình ảnh “thân thiện với doanh nghiệp” mà các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có UAE, dày công xây dựng suốt nhiều năm. Dubai vốn được quảng bá là điểm đến an toàn, thuế thấp, thu hút cộng đồng người nước ngoài chiếm đa số dân cư.

Khi đêm xuống, nhiều khách sạn hạng sang tại Dubai yêu cầu khách rời khỏi các phòng và khu vực sân thượng lộ thiên, di chuyển xuống bãi đỗ xe ngầm hoặc hành lang kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Dù vậy nhiều du khách vẫn bày tỏ khá lạc quan với tình hình hiện tại.

Một blogger phong cách sống người Nga viết trên mạng xã hội: “Tình huống khẩn cấp, nhưng phải thật thời trang”, kèm bức ảnh cô mặc đồ ngủ lụa trong tầng hầm khách sạn.

Sáng 1/3, chính quyền UAE nhanh chóng trấn an người dân và du khách, khẳng định tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cam kết hoàn tiền vé cho những người bị ảnh hưởng bởi gián đoạn hàng không. Bộ Quốc phòng UAE cho biết 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái đã được phóng về phía lãnh thổ UAE, phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Người dân đi xe dưới tòa nhà Burj Khalifa sau vụ tấn công của Iran tại Dubai, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, nhiều tiếng nói ủng hộ thông điệp ổn định. “Giờ đây mọi thứ có thể trở lại bình thường. UAE hoàn toàn an toàn. Cuộc sống và hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường”, bình luận từ người dùng Emirati Amjad Taha viết trên X.

Các KOL phương Tây đang sinh sống tại Dubai, những người từng cho biết họ chuyển đến đây để tìm kiếm môi trường an toàn và mức thuế thấp, cũng nhanh chóng chia sẻ các hình ảnh đời sống thường nhật.

Joule Sullivan, một du khách người Australia sống tại Dubai, đăng tải hình ảnh dắt chó đi dạo cùng lời nhắn: “Lời chào từ một buổi dạo chơi thư giãn ở thành phố tuyệt vời và an toàn nhất thế giới… Dubai vẫn là thành phố tuyệt vời”.

Tuy vậy, khi Iran chưa cho thấy dấu hiệu giảm leo thang và được cho là vẫn còn số lượng lớn máy bay không người lái trong kho vũ khí, sự tự tin ấy có thể tiếp tục bị thử thách. Các sân bay tạm thời đóng cửa khiến hàng chục nghìn du khách mắc kẹt, chưa rõ thời điểm nối lại chuyến bay.

Sáng 1/3, nhiều du khách nhận được tin nhắn khuyến cáo ở trong nhà và chờ hướng dẫn. Dù vậy, không ít người vẫn giữ kế hoạch cá nhân.

Dubai là trung tâm du lịch và thương mại lớn nhất ở Trung Đông, nơi hội tụ các khu resort 5 sao, beach club sôi động và trung tâm mua sắm khổng lồ. Thành phố này xây dựng hình ảnh một “ốc đảo” hiện đại giữa sa mạc, thu hút giới thượng lưu, doanh nhân và du khách quốc tế nhờ môi trường ổn định, hạ tầng cao cấp và dịch vụ chuẩn mực toàn cầu. Biểu tượng như Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Burj Al Arab hay Dubai Mall không chỉ đại diện cho sự xa hoa mà còn góp phần định vị Dubai như một thiên đường nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí của khu vực. Tuy nhiên, những biến động an ninh trong khu vực gần đây phần nào cho thấy nhịp sống du lịch tại đây vẫn có thể chịu tác động nhất định khi tình hình xung quanh trở nên căng thẳng.