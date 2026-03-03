Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khách đến 'tượng đài du lịch Campuchia' liên tục giảm

  Thứ ba, 3/3/2026 07:20 (GMT+7)
Tác động tiêu cực từ xung đột dọc biên giới Campuchia - Thái Lan khiến lượng khách quốc tế tham quan quần thể đền Angkor sụt giảm đáng kể.

Theo Angkor Enterprise, trong tháng 1 và 2, đơn vị bán được 188.885 vé tham quan quần thể Angkor Wat (tỉnh Siem Reap, Campuchia) giảm 32,45% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu đạt 9,17 triệu USD, giảm 30,32%.

Giá vé tham quan hiện ở mức 37 USD/người/ngày, 62 USD cho ba ngày và 72 USD cho bảy ngày, áp dụng riêng cho khách quốc tế, Phnom Penh Post đưa tin.

Ngoài Angkor Wat, Angkor Enterprise còn ghi nhận doanh thu từ bốn địa điểm khác gồm đền Koh Ker (65.295 USD), đền Beng Mealea (42.650 USD), Kbal Spean (1.770 USD) và cảng Chong Kneas (191.172 USD).

Dù sụt giảm đáng kể lượng khách, đền Angkor Wat vẫn được đánh giá có sức bền nhờ giá trị di sản. Theo hồ sơ UNESCO, Angkor là một trong những khu khảo cổ quan trọng nhất Đông Nam Á, trải rộng khoảng 400 km2, bao gồm hệ thống đền tháp và hạ tầng thủy lợi, từng là trung tâm của Vương quốc Khmer trong nhiều thế kỷ.

Tính biểu tượng của Angkor Wat khiến nhu cầu tham quan thường có độ bền cao. Du khách có thể trì hoãn chuyến đi do lo ngại ngắn hạn, song ít khi loại bỏ hoàn toàn điểm đến này khỏi kế hoạch dài hạn.

Campuchia anh 1

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Yếu tố khác được cho là góp phần duy trì niềm tin thị trường là thông điệp từ cơ quan quản lý. Theo Khmer Times, Bộ Du lịch Campuchia nhiều lần khẳng định các khu du lịch trọng điểm vẫn an toàn và không áp đặt hạn chế tại các "tourism zones", qua đó hạn chế tác động lan truyền của thông tin tiêu cực, nhất là với nhóm khách đặt tour theo mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, Angkor không chỉ là một điểm tham quan đơn lẻ mà gắn với hệ sinh thái trải nghiệm tại Siem Reap, gồm văn hóa, ẩm thực, làng nghề và thiên nhiên. Điều này giúp điểm đến có khả năng phân tán và giữ chân du khách tốt hơn trước các cú sốc ngắn hạn.

Theo các chuyên gia du lịch khu vực được Reuters trích dẫn trong các phân tích về xu hướng hậu khủng hoảng, những điểm đến có nền tảng di sản và chiều sâu trải nghiệm thường phục hồi nhanh hơn sau biến động, nhờ thương hiệu tích lũy qua nhiều thập kỷ và sự công nhận quốc tế.

Campuchia anh 2

Khách quốc tế tham quan các đền chùa ở tỉnh Siem Reap, Campuchi. Ảnh: Khiev Thy.

Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Khmer Angkor, cho rằng các cuộc khủng hoảng địa chính trị, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đụng độ vũ trang dọc biên giới Campuchia - Thái Lan và các vấn đề liên quan đến cờ bạc trực tuyến đã khiến lượng khách quốc tế đến Campuchia giảm từ nửa cuối năm 2025.

"Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay, rất khó dự đoán ngành du lịch thế giới sẽ phát triển ra sao", ông nói.

Ông Khiev cho biết một đoàn 20 du khách Israel dự kiến tham quan Campuchia ngày 19-20/3 đã hủy chuyến do xung đột giữa Israel và Iran. Theo ông, trong ngắn hạn, thúc đẩy du lịch nội địa là giải pháp khả thi.

Báo cáo của Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho thấy năm 2025, nước này đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, giảm 16,9% so với 6,7 triệu lượt năm 2024. Tuy nhiên, doanh thu từ du lịch quốc tế đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng 3% so với năm trước.

Đan Châu

