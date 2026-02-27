Loạt nhà hàng, khách sạn tại Campuchia vẫn đóng cửa từ Covid-19

7 năm sau đại dịch Covid-19, gần 200 cơ sở du lịch tại Siem Reap (Campuchia) vẫn đóng cửa. Dù lượng khách phục hồi, ngành dịch vụ nơi đây vẫn còn những khoảng tối chưa thể lấp đầy.

Người đàn ông lái xe dẫn động 4 bánh ở Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Vann Chan Thada/Kiripost.

Theo số liệu mới nhất từ Sở Du lịch tỉnh Siem Reap (Campuchia), trong tổng số 1.512 doanh nghiệp du lịch đăng ký hoạt động tại địa phương, hiện có 196 cơ sở đang ngừng vận hành.

Trong đó, 124 cơ sở đóng cửa vĩnh viễn và 72 cơ sở tạm ngừng hoạt động kể từ khi Covid-19 bùng phát. Các trường hợp này được ghi nhận từ giai đoạn dịch bệnh và đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại, cho thấy quá trình phục hồi chưa hoàn toàn, Kiripost đưa tin.

Báo cáo năm 2025 cho thấy hệ thống lưu trú tại Siem Reap gồm 240 khách sạn với 13.834 phòng. Tuy nhiên, chỉ 199 khách sạn đang hoạt động; 19 khách sạn tạm ngừng và 22 khách sạn đã đóng cửa.

Ở phân khúc nhà nghỉ, trong tổng số 405 cơ sở với 6.255 phòng, có 68 nhà nghỉ đóng cửa và 16 cơ sở tạm dừng, chỉ 321 nhà nghỉ còn duy trì vận hành.

Lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ giải trí cũng chịu tác động rõ rệt sau đại dịch. Trong 299 nhà hàng được đăng ký, 27 nhà hàng đóng cửa và 18 nhà hàng tạm ngừng kinh doanh.

Trong số 88 tiệm massage, có 5 cơ sở đóng cửa và 13 cơ sở tạm dừng hoạt động. Với 20 địa điểm karaoke, 2 nơi đã đóng cửa và 6 nơi tạm ngừng.

Dù vậy, địa phương vẫn duy trì hoạt động của 3 vũ trường, 28 quán bia, 275 công ty du lịch, 10 doanh nghiệp du lịch thể thao và 16 khu du lịch sinh thái. Siem Reap hiện có 5.213 hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 720 người là nữ.

Quần thể Angkor Wat, Siem Reap. Ảnh: Serg Alesenko/Pexels.

Ông Thim Sereyvuth, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Siem Reap, cho biết các doanh nghiệp đóng cửa hoặc tạm ngừng đều được ghi nhận từ thời điểm dịch bệnh bùng phát và chưa mở lại. Một số chủ cơ sở đã chuyển đổi mục đích kinh doanh sang trường học hoặc trung tâm y tế. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện chưa phát sinh thêm trường hợp đóng cửa mới và nhìn chung hoạt động du lịch trong tỉnh vẫn diễn ra bình thường.

Ở chiều tích cực, lượng khách đến Siem Reap đang tăng trở lại. Tháng 1/2026, địa phương đón 197.881 lượt khách, gồm 104.390 khách nội địa và 93.491 khách quốc tế. Dù vậy, mức tăng trưởng vẫn chưa đủ để xóa nhòa những hệ lụy kéo dài từ đại dịch.

Siem Reap là trung tâm du lịch quan trọng nhất của Campuchia, nằm ở phía tây bắc nước này, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300 km. Thành phố được biết đến là cửa ngõ dẫn vào quần thể Angkor Wat - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là biểu tượng quốc gia của Campuchia. Trước đại dịch, Siem Reap đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu du lịch cả nước.