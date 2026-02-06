Khách Campuchia đến Việt Nam tăng gấp 3 lần

Lượng du khách Campuchia đến Việt Nam trong tháng 1 tăng gấp 3 lần so với tháng 12/2025, lần đầu vươn lên nhóm 3 thị trường gửi khách lớn nhất.

Du khách tên Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 6/2, trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng lượng khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt khoảng 2 triệu lượt, chiếm 79,6% và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách nhập cảnh bằng đường bộ đạt 440.700 lượt, chiếm 18%, tăng mạnh 92,9%. Khách đường biển đạt 58.500 lượt, chiếm 2,4%, tăng 30,3%.

Cơ cấu thị trường khách quốc tế có nhiều biến động đáng chú ý. Hàn Quốc vượt Trung Quốc, trở thành thị trường gửi khách lớn nhất với gần 490.000 lượt trong tháng 1, theo sau là Trung Quốc đại lục với khoảng 460.000 lượt.

Bất ngờ lớn nhất đến từ Campuchia với hơn 223.000 lượt khách nhập cảnh, tăng gấp 3 lần so với tháng 12/2025.

Kết quả này đưa Campuchia vươn lên vị trí thứ 3 trong các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, vượt qua Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, thị trường này thường chỉ nằm trong nhóm từ top 6 đến top 10.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM ĐÔNG NHẤT TRONG THÁNG 1 Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Nhãn Hàn Quốc Trung Quốc đại lục Campuchia Nga Mỹ Đài Loan (Trung Quốc) Ấn Độ Nhật Bản Australia Malaysia Lượt khách Nghìn lượt 489.669 459.435 223.025 125.449 103.597 101.292 87.604 84.532 75.021 62.441

Ở chiều ngược lại, trong năm 2025, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường gửi khách quốc tế đến Campuchia. Khoảng 1,11 triệu du khách Việt Nam đã đến quốc gia này trong giai đoạn tháng 1-11, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường gửi khách quan trọng khác gồm Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga, Ấn Độ và Malaysia. Trong số này, lượng khách từ Malaysia và Trung Quốc đại lục ghi nhận mức giảm nhẹ từ 2% đến 6% so với tháng trước.

Theo cơ quan thống kê, sự tăng trưởng của khách quốc tế trong tháng đầu năm đến từ hàng loạt yếu tố như chính sách thị thực thông thoáng hơn, hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch được đổi mới, cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Du khách quốc tế trải nghiệm phố cà phê đường tàu Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.