Campuchia xốc lại ngành du lịch

Campuchia triển khai hàng loạt kế hoạch trên đa phương diện nhằm cứu vãn ngành du lịch đang chịu tổn thương. Trong đó, góc độ truyền thông, quảng bá được chú trọng.

Du lịch là một trong 4 trụ cột chống đỡ nền kinh tế Campuchia, bên cạnh xuất khẩu hàng may mặc; nông nghiệp; và xây dựng, bất động sản.

Chính vì vậy, sau căng thẳng biên giới với Thái Lan suốt nhiều tháng qua, giới chức ngành du lịch Campuchia đang tìm mọi cách cứu vãn hình ảnh điểm đến và lòng tin du khách - điều được cho là còn quan trọng hơn thiệt hại về vật chất, theo Khmer Times.

Ông Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) tại Campuchia, nhấn mạnh một trong những giải pháp được đặt lên hàng đầu là tái định hướng truyền thông.

Theo đó, Campuchia cần điều hướng sự quan tâm của du khách ra khỏi các khu vực tranh chấp, đồng thời đẩy mạnh quảng bá những điểm đến vẫn hoạt động ổn định, dễ tiếp cận và giàu giá trị văn hóa.

Thông điệp “Campuchia không đóng cửa” được nhắc lại như một trục xuyên suốt trong chiến lược. Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville cùng các điểm đến văn hóa - tâm linh tiếp tục được giới thiệu như những không gian du lịch an toàn, vận hành bình thường với các biện pháp an ninh được tăng cường.

Du khách quốc tế tham quan các địa danh nổi tiếng của Campuchia trong bối cảnh Bộ Du lịch khẳng định an toàn và tình trạng hoạt động bình thường bất chấp các cảnh báo du lịch gần đây. Ảnh: ANA.

Tiếp đến, ở cấp độ chính sách, Bộ Du lịch Campuchia cũng đẩy nhanh việc hiện đại hóa xúc tiến điểm đến thông qua ứng dụng AI và công nghệ số trong tiếp thị quốc tế. Sáng kiến này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hình ảnh, đồng thời giúp thông tin chính thức lan tỏa nhanh hơn trong bối cảnh khủng hoảng truyền thông.

Ngoài ra, trụ đỡ ngắn hạn được đặt vào du lịch nội địa. Người dân được thúc đẩy khám phá điểm đến trong nước để giúp duy trì dòng khách nhất định cho khách sạn, nhà hàng, vận tải và dịch vụ địa phương.

Về dòng khách quốc tế, Campuchia đón nhận tin vui từ thị trường Trung Quốc. Năm 2025, đấy nước này đón tổng cộng 5,57 triệu lượt khách ngoại, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Du lịch Campuchia.

Cụ thể, Việt Nam dẫn đầu danh sách gửi khách với 1,22 triệu lượt, giảm 8,8% so với năm trước. Trong khi đó, 1,2 triệu lượt khách Trung Quốc đã đến Campuchia năm vừa qua, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, lượng khách từ Thái Lan đạt 1 triệu lượt, giảm đến 52,4%.