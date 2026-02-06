Khách Mỹ kể 3 ngày ở Phú Quốc: Đáng để bay 16 tiếng

Sau chuyến bay 16 tiếng từ San Francisco, du khách Mỹ gọi Phú Quốc là “viên ngọc ẩn”, mang lại trải nghiệm khác biệt so với Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan).

Cầu Hôn phủ kín du khách cùng chờ khoảnh khắc mặt trời chạm đường chân trời. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau hành trình bay thẳng khoảng 16 tiếng từ San Francisco đến TP.HCM rồi nối chuyến ra đảo, cây bút Chelsea Davis của TravelPulse mô tả Phú Quốc là điểm đến “đi xa nhưng đáng”.

Chia sẻ trong bài viết, du khách người Mỹ khẳng định hòn đảo mang lại cảm giác khám phá rõ rệt hơn so với những lựa chọn quen tên với du khách quốc tế như Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan).

Hành trình dài được bù đắp bằng trải nghiệm nghỉ dưỡng đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ được độ mới mẻ với thị trường Mỹ.

Thực tế, Phú Quốc có thể còn tương đối xa lạ với không ít người Mỹ, nhưng với du khách trong nước, đây từ lâu đã là một trung tâm nghỉ dưỡng nổi tiếng. Chính sự đối lập “quen thuộc ở Việt Nam, mới lạ với khách Mỹ” đang khiến hòn đảo trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn trong các bài viết du lịch quốc tế, khi thị trường bắt đầu săn tìm những điểm đến thay thế cho các bãi biển đông đúc ở Đông Nam Á.

Khách ngoại nghỉ dưỡng tại hòn Mây Rút Trong ngày 3/1/2025.

Là đảo lớn nhất trong quần đảo 22 đảo cùng tên, Phú Quốc được biết đến với bãi cát trắng, hệ thống lưu trú cao cấp, dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện và đời sống ẩm thực biển đảo đặc trưng. Davis nhìn nhận nơi đây đáp ứng song song 2 nhu cầu: có hạ tầng du lịch hiện đại để nghỉ dưỡng thoải mái và vẫn đem lại cảm giác “tìm thấy điều mới”.

Việc di chuyển đến đảo khá thuận tiện nhờ Sân bay Quốc tế Phú Quốc, với các chuyến bay nội địa thường xuyên từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số đường bay quốc tế trong khu vực.

Khách quốc tế bay thẳng đến Phú Quốc được miễn thị thực 30 ngày, trong khi những người nhập cảnh qua các thành phố trên đất liền Việt Nam cần xin thị thực hoặc thị thực điện tử trước. Trên đảo, taxi, ứng dụng gọi xe và dịch vụ đưa đón của các khu nghỉ dưỡng giúp việc di chuyển khá thuận tiện.

Cảnh đẹp chụp từ cáp treo ra đảo. Ảnh: Chelsea Davis.

Thời tiết Phú Quốc chia thành 2 mùa mưa và khô, trong đó giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 4 thường được xem là đẹp nhất để du lịch biển. Davis cho biết chuyến đi diễn ra vào tháng 11, thời tiết thuận lợi nhưng vẫn khá nóng, vì vậy du khách nên cân nhắc lịch trình ngoài trời để có trải nghiệm thoải mái.

Trong hành trình được kể lại, Davis lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp sở hữu tầm nhìn ra Bãi Khem ở phía nam đảo. Điểm gây ấn tượng không chỉ nằm ở tiêu chuẩn dịch vụ, mà ở cách khu nghỉ dựng nên một thế giới giàu tính tưởng tượng: toàn bộ không gian được thiết kế theo ý niệm về một “trường đại học Pháp hư cấu”, với các khối nhà nhiều màu sắc, chi tiết trang trí dí dỏm và khuôn viên xanh rộng mở, khuyến khích du khách dạo bộ như đang bước vào bối cảnh điện ảnh.

Các phòng nghỉ mang tinh thần Đông Dương hiện đại, với bồn tắm ngâm lớn, giường êm, ban công hoặc sân hiên riêng và tầm nhìn hướng ra dải cát trắng của Bãi Khem. Theo Davis, cảm giác nghỉ dưỡng tại đây đến từ nhịp sống chậm và sự chỉn chu trong dịch vụ, một kiểu thư giãn đủ đầy nhưng vẫn gắn với chất biển đảo của Phú Quốc.

Cảnh hoàng hôn nhuốm màu lãng mạn tại cầu Hôn (Phú Quốc). Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực địa phương cũng được nhắc đến như một cách “hiểu đảo” nhanh hơn. Bún quậy - món ăn gắn với văn hóa đánh bắt của ngư dân - kết hợp bún tươi với hải sản xay như tôm, cá và nước chấm tự pha, tạo nên hương vị thanh nhẹ nhưng đậm đà, được xem là đặc sản nhận diện của Phú Quốc.

Davis cho rằng 2 đến 3 ngày là khoảng thời gian hợp lý để vừa thư giãn vừa khám phá những nét đặc trưng của đảo, trước khi tiếp tục hành trình sang các điểm đến khác ở Việt Nam hoặc châu Á.

Với những du khách muốn chuyển từ không gian nghỉ dưỡng sang nhịp sống đô thị, TP.HCM là điểm dừng phù hợp, nơi bảo tàng, di tích lịch sử, kiến trúc thời Pháp và văn hóa cà phê sôi động tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác với sự thư thả ở Phú Quốc.