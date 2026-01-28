Phú Quý, Măng Đen đã 'nóng'

Tránh cảnh chen chúc ở Đà Lạt hay Phú Quốc dịp Tết, nhiều du khách rẽ hướng sang Phú Quý, Măng Đen. Tuy nhiên, những điểm đến yên bình cũng dần kín phòng trong kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Phú Quý gây ấn tượng bởi những thảm cỏ xanh mướt dẫn ra biển cùng không gian thoáng đãng, yên bình. Ảnh: Khánh Huyền

Trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, khách sạn The View Phú Quý (đảo Phú Quý, Bình Thuận) đã kín phòng cho ngày mùng 1-8 tháng Giêng âm lịch.

Theo Nguyễn Xuân Định, chủ khách sạn, Tết năm nay đến muộn nên đảo vừa kịp qua giai đoạn gió bấc cực đoan nhất. Nếu thời tiết thuận lợi, anh dự đoán du lịch trên đảo có thể "vỡ trận" dịp Tết này.

Tình hình phòng ốc hết nhanh tại Phú Quý là tin vui với người kinh doanh trên đảo, nhưng lại khiến những du khách như Lâm Phương Vinh (ngụ phường Bình Thới, TP.HCM) bối rối. Tết đến, anh mong muốn "trốn" cảnh náo nhiệt, nhưng kế hoạch trở nên khó khăn bởi những nơi tưởng chừng vắng vẻ lại đã nhanh chóng đông đúc, "cháy phòng".

Năm ngoái, cùng gia đình đi Đà Lạt chơi Tết, anh không ngán ngẩm vì giá phòng tăng cao mà bởi cảnh đông nghẹt người ở các quán ăn, chợ đêm và những trục đường trung tâm.

"Có hôm đi ăn tối nhà tôi phải xếp hàng cả tiếng, đường về TP.HCM cũng kẹt xe kéo dài", Vinh kể với Tri Thức - Znews.

Du khách Lâm Phương Vinh lên kế hoạch du lịch đảo Phú Quý dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: NVCC.

Theo báo cáo xu hướng du lịch Tết Nguyên đán 2026 của Agoda, nhu cầu du lịch nội địa của người Việt tăng gần 22%, cao hơn nhiều so với du lịch nước ngoài (khoảng 7%). Trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Phú Quốc và Nha Trang.

Dữ liệu từ Booking.com cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với mức tăng đáng kể tại Phan Thiết, Đà Nẵng và Vũng Tàu.

Khi các điểm đến nêu trên nhận sự quan tâm lớn, những du khách yêu thích sự yên tĩnh tìm kiếm nơi kín tiếng hơn. Phú Quý hoặc Măng Đen với lộ trình di chuyển tương đối thuận tiện, hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện trở thành lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, những địa điểm mang danh "chữa lành" đang có lượt đặt phòng cao cho dịp Tết sắp tới.

"Phố khách sạn" Nguyễn Chí Thanh (Đà Lạt cũ) với nhiều cơ sở lưu trú san sát. Ảnh: Duy Hiệu.

Cũng tại Phú Quý, Quyên Võ, chủ khách sạn boutique Nalani Phú Quý, cho biết công suất phòng của khách sạn đã đạt khoảng 80% từ đầu tháng 1.

"Đến thời điểm này, phòng gần như đã kín", cô nói.

Theo Đặng Văn Long, người chuyên đặt dịch vụ du lịch Phú Quý, năm nay, khách có xu hướng đặt phòng sớm hơn, trước 1-2 tháng. Ngay từ đầu tháng 1/2026 đã xuất hiện nhiều nhóm chốt lịch.

"Nếu trước đây khách thường đi 3 ngày 2 đêm, năm nay nhiều người chọn 4 ngày 3 đêm. Khách book nhiều nhất vào mùng 3-7 Tết. Một số nhóm còn hỏi ở lại đêm 30, nhưng vẫn chờ xem thời tiết có thuận lợi hay không", Long nói.

Tương tự, Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cũng ghi nhận lượng khách tăng cao dịp Tết. Tại Măng Diang Boutique Hotel, phòng đã kín trong những ngày cao điểm Tết.

"Phần lớn khách dành ngày đầu năm để chúc Tết, nên tập trung đặt phòng từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hiện đã kín hết phòng những ngày này", đại diện cơ sở cho biết.

Du khách nghỉ dưỡng tại một homestay ở Măng Đen tháng 11/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngược lại, tuyến miền Tây được dự báo yên bình hơn, khá phù hợp với những bạn trẻ du xuân bằng xe máy.

Du khách Thùy Dương (ấp Sông Mây, Đồng Nai) lên kế hoạch cùng bạn bè chạy xe máy xuyên miền Tây trong 5 ngày, ghé Tri Tôn (An Giang), đất mũi Cà Mau và làng gốm Mang Thít (Vĩnh Long).

"Tôi chọn đi xe máy để chủ động hành trình, vừa có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi, vừa cảm nhận nắng gió bụi đường", Dương chia sẻ.

Dương từng nghe nhiều về sự chân chất, hiền hòa của người miền Tây, vì vậy cô muốn trải nghiệm Tết theo cách đó, chậm rãi và gần gũi hơn, đồng thời khám phá giới hạn của bản thân.