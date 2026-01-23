Người Việt đi Phú Quốc, Đà Lạt cả trước, trong và sau Tết

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày kích cầu du lịch trong và ngoài nước. Phú Quốc, Đà Lạt tiếp tục hút khách nội địa, trong khi du khách xuất ngoại vẫn ưu tiên Thái Lan, Nhật Bản.

Khách Việt dạo chơi trên biển ở Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dữ liệu tìm kiếm do nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com công bố cho thấy bức tranh toàn cảnh du lịch mùa Tết Nguyên đán 2026 đang phân hóa rõ rệt theo từng giai đoạn.

Không chỉ tập trung vào những ngày "chính lễ", nhiều du khách Việt linh hoạt sắp xếp lịch trình, lên đường trước Tết, xuyên Tết và sau Tết với đa dạng lựa chọn điểm đến trong và ngoài nước. Phần lớn hành trình hướng đến các kỳ nghỉ dưỡng ven biển hoặc những nơi có khí hậu mát mẻ.

Trước Tết

Giai đoạn trước Tết chứng kiến sự lên ngôi của các điểm đến quen thuộc, dễ di chuyển và phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày. Phú Quốc nổi bật khi liên tục dẫn đầu lượt tìm kiếm, cho thấy sức hút bền bỉ của đảo ngọc với biển xanh, nắng ấm và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp. Theo sau là Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và Đà Lạt - những lựa chọn quen thuộc, phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, Côn Đảo ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm mạnh mẽ dịp trước Tết, tăng 6 bậc và xếp thứ 12. Không chỉ nhờ thời tiết đẹp đầu năm, hòn đảo này còn thu hút dòng khách du lịch tâm linh với các hoạt động tưởng niệm gắn liền lễ giỗ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu lần thứ 74 diễn ra vào cuối tháng 1.

Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Côn Đảo còn thu hút khách du lịch tâm linh ghé thăm loạt di tích lịch sử. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở chiều quốc tế, Thái Lan tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ khoảng cách gần và chi phí hợp lý. Bangkok, Phuket, Chiang Mai đều góp mặt trong nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất.

Đáng chú ý, New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm đột biến, phản ánh sự tò mò ngày càng lớn của du khách Việt với các điểm đến giàu chiều sâu văn hóa.

Xuyên Tết

Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là thời điểm du lịch "nóng" nhất trong năm. Khi nhu cầu nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng được đặt lên hàng đầu, các điểm đến có khí hậu mát mẻ hoặc không khí nghỉ dưỡng rõ nét trở thành tâm điểm.

Đà Lạt vươn lên dẫn đầu lượt tìm kiếm nội địa, theo sau là Phú Quốc và Nha Trang. Những cái tên như Phan Thiết, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Mũi Né ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, cho thấy sức hút của biển ấm và núi mát trong những ngày đầu năm.

Sa Pa, TP.HCM và Hà Nội tiếp tục góp mặt, hoàn thiện top 10 điểm đến nội địa dịp Tết.

Mũi Né dẫn đầu xu hướng du lịch toàn cầu 2026 do nền tảng OTA này công bố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với kỳ nghỉ Tết dài, du khách Việt bắt đầu "đi xa hơn". Nhật Bản nổi lên là thị trường quốc tế được ưa chuộng nhất dịp Tết Nguyên đán 2026. Không chỉ Tokyo, các thành phố như Osaka, Nagoya hay Fukuoka cũng lọt vào tầm ngắm nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm đô thị hiện đại và mùa đông đặc trưng.

Song song đó, Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia) vẫn giữ vai trò là những lựa chọn ổn định cho các chuyến đi ngắn ngày.

Sau Tết

Khi nhịp sống trở lại bình thường, nhiều người chọn du lịch sau Tết như một cách "trốn" khỏi đám đông. Lúc này, các điểm đến gắn với văn hóa, lễ hội và trải nghiệm sâu bắt đầu lên ngôi.

Trong nước, Đà Nẵng, Phú Quốc và TP.HCM tiếp tục giữ phong độ, trong khi Hà Nội, Đà Lạt hay Nha Trang được quan tâm nhờ mùa lễ hội đầu năm.

Một điểm nhấn khác là Tiến Xuân (Hà Nội), nơi có chùa Tây Phương, ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm ấn tượng. Điều này cho thấy du lịch tâm linh, lễ hội truyền thống vẫn giữ sức hút bền bỉ với người Việt sau Tết.

Ở thị trường quốc tế, bên cạnh các điểm đến quen thuộc ở châu Á, xu hướng mở rộng sang những đô thị toàn cầu như Paris (Pháp) hay Sydney (Australia) ngày càng rõ nét. Du khách không chỉ đi chơi, mà tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa sâu sắc hơn, chậm rãi hơn.

Nữ du khách Việt thuê 3 nhiếp ảnh gia với 3 phong cách chụp khác nhau để hỗ trợ cô "sống ảo" tại Pháp. Ảnh: Yến Nguyễn.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm điểm đến của người dùng Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1/12 đến 29/12/2025, với thời gian nhận phòng từ 31/1 đến 13/2/2026.

Theo ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, mùa Tết 2026 phản ánh sự đa dạng rõ rệt trong hành vi du lịch của du khách, từ xu hướng đi sớm để tránh cao điểm đến các hành trình quốc tế ngắn ngày, cho thấy người Việt ngày càng chủ động và có chủ đích hơn trong việc tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày.