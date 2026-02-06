Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào ngắm núi Phú Sĩ

Một thành phố của Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào tại điểm ngắm núi Phú Sĩ nổi tiếng, sau khi người dân liên tục phản ánh tình trạng gây phiền nhiễu của du khách.

Du khách tập trung tại công viên Arakurayama Sengen, nơi có thể ngắm núi Phú Sĩ, tháp ngũ tầng màu đỏ và hoa anh đào nở rộ, năm 2023. Ảnh: Kyodo.

Theo Japan Wire, chính quyền thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) quyết định hủy lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen trong mùa xuân năm nay. Nguyên nhân là tình trạng quá tải cùng các hành vi thiếu ý thức của du khách đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương.

Lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen đã được tổ chức liên tục khoảng 10 năm qua, mỗi năm thu hút trung bình 200.000 lượt khách nhờ khung cảnh đặc trưng với núi Phú Sĩ, tháp ngũ tầng màu đỏ và hoa anh đào nở rộ.

Tuy nhiên, chính quyền cho biết lượng khách trong mùa cao điểm những năm gần đây đã vượt quá khả năng kiểm soát của thành phố. Vào mùa hoa anh đào, Fujiyoshida phải tiếp nhận hơn 10.000 du khách mỗi ngày, trong bối cảnh đồng yen suy yếu và mạng xã hội góp phần thúc đẩy làn sóng du lịch quốc tế đến Nhật Bản.

Chính quyền địa phương đánh giá tình trạng ứng xử thiếu ý thức của một bộ phận du khách ngày càng phổ biến, gây áp lực lớn lên cộng đồng cư dân.

Các vấn đề nổi cộm được ghi nhận gồm tình trạng mất vệ sinh, du khách tự ý vào nhà riêng để sử dụng nhà vệ sinh, đi vệ sinh trong sân vườn của người dân, thậm chí phát sinh xung đột khi bị nhắc nhở.

Nhiều phụ huynh và cư dân cũng bày tỏ lo ngại về an toàn của trẻ em trên đường đến trường, khi vỉa hè thường xuyên bị du khách chen lấn.

Mùa hoa anh đào nở rộ tại công viên Arakurayama Sengen. Ảnh: @japanstartshere.

Dù không tổ chức lễ hội với tư cách sự kiện chính thức và không sử dụng tên lễ hội trên các kênh quảng bá du lịch, chính quyền Fujiyoshida nhận định lượng khách đến khu vực này trong tháng 4 vẫn có khả năng tăng cao.

Thành phố đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng an ninh, bố trí bãi đỗ xe tạm và lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động nhằm giảm áp lực cho người dân địa phương.

Công viên Arakurayama Sengen từ lâu được xem là một trong những điểm chụp ảnh biểu tượng của núi Phú Sĩ vào mùa xuân. Trong thời gian cao điểm, du khách có thể phải xếp hàng tới 3 giờ để tiếp cận vị trí chụp ảnh nổi tiếng.

Thị trưởng Fujiyoshida, ông Shigeru Horiuchi, nhấn mạnh núi Phú Sĩ không chỉ là điểm du lịch. Đằng sau khung cảnh đẹp đó, cuộc sống yên bình của người dân đang bị đe dọa.

"Tôi thực sự cảm thấy khủng hoảng trước thực tế này", ông nói.