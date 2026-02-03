Du khách tử vong khi ba lô vướng vào cáp treo tại Nhật Bản

Một du khách Australia thiệt mạng sau tai nạn xảy ra trên Tsugaike Mountain Resort - một khu trượt tuyết nổi tiếng ở miền trung Nhật Bản.

Nhà ga cáp treo của khu nghỉ dưỡng núi Tsugaike. Ảnh: Snowboarder.

Theo thông tin cảnh sát địa phương công bố ngày 2/2, một nữ du khách Australia (22 tuổi) đã tử vong sau tai nạn xảy ra vào sáng 30/1 tại một khu trượt tuyết ở thung lũng Hakuba (Nhật Bản).

Theo đó, trong lúc chuẩn bị rời ghế cáp treo, một móc khóa trên ba lô của nạn nhân bất ngờ mắc vào ghế cáp, Tsugaike Gondola Lift - đơn vị vận hành hệ thống cáp treo - xác nhận

Đại diện cảnh sát tỉnh Nagano cho biết do dây đai ngực của ba lô đã được cài chặt, chiếc ba lô không thể tháo rời khỏi người, khiến nạn nhân bị kéo theo ghế cáp và treo lơ lửng giữa không trung.

Ngay sau đó, nhân viên vận hành đã bấm nút dừng khẩn cấp. Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống và chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, cô đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện vào ngày 1/2.

Trong thông cáo báo chí, ông Tsuneo Kubo, Chủ tịch Tsugaike Gondola Lift, cho biết đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, đồng thời cam kết rà soát và tăng cường các biện pháp an toàn.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết núi Tsugaike tại thung lũng Hakuba, Nhật Bản. Ảnh: Samurai Snow.

"Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của nữ du khách và xin chia sẻ sâu sắc với gia đình nạn nhân. Công ty sẽ nghiêm túc nhìn nhận sự việc và nỗ lực bảo đảm an toàn cao nhất để du khách có thể yên tâm trải nghiệm", ông nhấn mạnh.

Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thiết bị cá nhân khi sử dụng cáp treo tại các khu trượt tuyết. Nhiều khu nghỉ đông khuyến cáo du khách tháo ba lô trước khi lên ghế cáp, cầm trên tay thay vì đeo sau lưng, nhằm tránh dây đai hay khóa mắc vào ghế, cáp và hệ thống vận hành.

Các vật dụng rời như găng tay, gậy trượt, đồ điện tử cũng cần được cố định chắc chắn. Trong suốt hành trình, hành khách phải tuân thủ hướng dẫn an toàn, tránh những hành vi bất cẩn như đùa nghịch, xoay người hay thò tay ra ngoài ghế cáp.