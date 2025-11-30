Ai đứng sau những khu trượt tuyết đắt đỏ ở Mỹ?

Thời tiết là điều không ai có thể kiểm soát được. Snowbird từng phải dời ngày khai trương năm 1971 vì bão tuyết. Resort chỉ có một đường duy nhất ra vào là tuyến SR-210 chạy dọc hẻm núi Little Cottonwood, nơi có 64 điểm nguy cơ tuyết lở. Mỗi khi đường đóng, Snowbird lập tức đưa nhân viên lên núi từ trước, cho họ ngủ lại trong lodge hoặc bất cứ không gian nào có thể.