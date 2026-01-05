Dịch vụ bế khách trượt tuyết gây tranh cãi tại Trung Quốc

Chi 700 USD, du khách sẽ được huấn luyện viên của khu trượt tuyết bế xuống dốc. Dịch vụ này nhận nhiều tranh cãi trái chiều.

Dịch vụ bế khách trượt tuyết tại một khu trượt tuyết tại Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một huấn luyện viên trượt tuyết bế nữ du khách xuống dốc theo kiểu “công chúa”. Cảnh tượng này là một phần trong gói dịch vụ sinh nhật tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Đông Bắc Á ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh - khu phức hợp trượt tuyết lớn nhất địa phương.

Người xuất hiện trong video là một cô gái họ Zhao. Cô cho biết đã chi hơn 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD ) để tổ chức sinh nhật tại đây. Trong clip, Zhao mỉm cười, cầm bóng bay đỏ, khoác tay lên vai huấn luyện viên khi được bế xuống dốc ngoài trời. Xung quanh, các nhân viên khu trượt tuyết cầm biểu ngữ chúc mừng, mang theo hoa, bánh ngọt, loa và khói màu, tạo nên khung cảnh như một buổi trình diễn trên đường trượt tuyết.

Theo Jimu News, gói sinh nhật này có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách. Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết dịch vụ nằm trong chương trình “trượt tuyết bế khách” chính thức, cho phép huấn luyện viên bế hoặc cõng khách để họ vẫn có thể trải nghiệm cảm giác lướt trên tuyết mà không cần biết trượt. Dịch vụ có giá khoảng 300 nhân dân tệ ( 40 USD ) mỗi giờ cho mỗi huấn luyện viên và phải đặt trước.

Nữ du khách được huấn luyện viên bế rồi trượt tuyết xuống dốc, xung quanh có nhiều người đi theo để chúc mừng sinh nhật. Ảnh: Sina.

Phía khu nghỉ dưỡng khẳng định các huấn luyện viên đều được đào tạo bài bản, có chứng chỉ chuyên môn. Một huấn luyện viên chia sẻ với truyền thông rằng kể cả những ai không trượt tuyết vẫn có thể cảm nhận được tốc độ và không khí trên đường trượt.

Tuy nhiên, ngay sau khi video lan truyền, dịch vụ nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về an toàn và ranh giới tiếp xúc. Không ít người đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu huấn luyện viên mất thăng bằng hoặc va chạm với người trượt tuyết khác.

Một số cho rằng việc tiếp xúc cơ thể quá gần trên đường trượt đông người có thể gây phản cảm. “Những người thực sự thích trượt tuyết sẽ không quan tâm đến kiểu dịch vụ này”, một bình luận viết.

Dịch vụ "bạn trai đồng hành leo núi" có giá 600-800 nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi tại Trung Quốc. Ảnh: Think China.

Thực tế, các dịch vụ đồng hành thể thao nhằm mang lại trải nghiệm cảm xúc không phải điều xa lạ tại Trung Quốc. Trước đó, hình ảnh những chàng trai trẻ được thuê làm người dẫn đường leo núi tại núi Nga Mi (Tứ Xuyên), thậm chí cõng nữ du khách, từng gây xôn xao dư luận.

Gần đây hơn, một khu du lịch khác còn đăng tuyển “người đồng hành trượt tuyết” với mức lương lên tới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD ) mỗi tháng, kèm yêu cầu về chiều cao, thể hình và kỹ năng giao tiếp.