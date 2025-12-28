Vì sao IShowSpeed có thể kéo du lịch Trung Quốc bùng nổ năm 2025?

Vài buổi livestream ngẫu hứng của IShowSpeed tại Trung Quốc đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, góp phần đẩy “China Travel” thành trào lưu du lịch nổi bật năm 2025.

Phân đoạn Speed bất ngờ trước màn phô diễn kỹ thuật biến kiểm ngày 24/3. Ảnh: Weibo.

Chuyến ghé thăm Trung Quốc cuối tháng 3 - đầu tháng 4 của IShowSpeed, streamer nổi tiếng với phong cách phản ứng tự nhiên và giàu năng lượng, đã nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ du lịch, giải trí thông thường.

Theo thống kê từ các nền tảng theo dõi livestream, chuỗi phát trực tiếp của Speed tại các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô hay Trùng Khánh kéo dài gần 48 giờ, thu hút hơn 6,7 triệu giờ xem, với lượng người xem đồng thời trung bình trên 140.000 và có thời điểm chạm mốc gần 253.000 người. Riêng một số buổi phát sóng cao điểm đã ghi nhận tổng cộng hơn 35 triệu lượt xem, biến hành trình cá nhân của một streamer thành hiện tượng truyền thông toàn cầu.

Đám đông bao vây IShowSpeed tại đường Chunxi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 31/3. Ảnh: VCG.

HK01 đưa tin điều khiến IShowSpeed tạo sức lan tỏa đặc biệt nằm ở sự chân thực. Không kịch bản, không dàn dựng, các livestream ghi lại cảnh anh đi tàu điện ngầm, ăn uống trên phố, giao lưu với người dân địa phương hay thử những hoạt động văn hóa truyền thống.

Với khán giả quốc tế, việc chứng kiến một gương mặt quen thuộc thoải mái di chuyển và vui chơi tại Trung Quốc giúp xóa nhòa khoảng cách, đồng thời khơi gợi cảm giác “mình cũng có thể đến đó”. Hiệu ứng niềm tin này mạnh hơn nhiều so với các video quảng bá du lịch theo lối truyền thống.

Dù chưa có thống kê “đóng đinh” theo kiểu IShowSpeed đi đến đâu, lượng khách tăng ngay đến đó, một số dữ liệu đặt chỗ đã cho thấy làn sóng truyền thông từ các buổi livestream có thể đã góp phần khuấy động nhu cầu du lịch quốc tế đến Trung Quốc trong năm 2025.

IShowSpeed xem múa mì ở Haidilao. Ảnh: IShowSpeed.

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu từ Trip.com, lượng đặt dịch vụ du lịch inbound trong kỳ nghỉ May Day 2025 (Quốc tế Lao động 1/5) tăng 173% so với cùng kỳ. Nhiều trang báo địa phương đồng thời ghi nhận “hiệu ứng lan tỏa” từ chuỗi livestream của IShowSpeed, cùng các chính sách tạo thuận lợi cho du khách quốc tế, là những yếu tố được xem đã tiếp thêm lực đẩy cho thị trường.

Tại Trùng Khánh, một trong những điểm dừng nổi bật của IShowSpeed, Trip.com Group cho biết lượng booking inbound dịp May Day tăng 193% so với năm trước. Thông tin này được nhắc trong bối cảnh hình ảnh thành phố vừa được phủ sóng rộng rãi sau các buổi phát trực tiếp thu hút lượng người xem lớn, khiến Trùng Khánh trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội.

Ngoài ra, hiện tượng IShowSpeed xuất hiện trong bối cảnh năm 2025 chứng kiến làn sóng lan tỏa văn hóa Trung Quốc trên nhiều mặt trận. Cư dân mạng Mỹ ồ ạt đổ sang Xiaohongshu để trao đổi về đời sống thường nhật, khiến lượng người dùng hoạt động tại thị trường này tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

IShowSpeed thưởng thức món ăn tại Trùng Khánh ngày 2/4. Ảnh: HK01.

Ở lĩnh vực điện ảnh, phim hoạt hình Na Tra tiếp tục phá kỷ lục phòng vé toàn cầu, trong khi quần thể lăng mộ Hoàng gia Tây Hạ được UNESCO ghi danh, nâng tổng số Di sản Thế giới của Trung Quốc lên 60. Những sự kiện tưởng như rời rạc này lại cùng góp phần tạo nên hình ảnh Trung Quốc sống động, gần gũi và đa chiều hơn trong mắt công chúng quốc tế.

Công nghệ đóng vai trò như chất xúc tác cho làn sóng đó. Các nền tảng trí tuệ nhân tạo như DeepSeek, với khả năng dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và diễn giải bối cảnh văn hóa, giúp nội dung về Trung Quốc vượt qua rào cản ngôn ngữ, tiếp cận người dùng ở hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi các livestream của IShowSpeed liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm và lượt tải, hiệu ứng truyền thông được khuếch đại nhanh chóng.

Nhóm du học sinh đến từ Đức khoác lên mình Hán phục, trực tiếp trải nghiệm đời sống và phong tục địa phương ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bên cạnh đó, sau một năm áp dụng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ, lượng khách quốc tế đến Trung Quốc trong quý I/2025 tăng hơn 230% so với cùng kỳ. Tại nhiều thành phố, du khách nước ngoài không chỉ đến tham quan mà còn chủ động ghi lại trải nghiệm, chia sẻ video ngắn và livestream, hình thành vòng lan tỏa “đi - trải nghiệm - kể lại” tương tự những gì IShowSpeed đã làm trước đó.

“China Travel” từ một khái niệm quảng bá đã trở thành trào lưu tự phát trên mạng xã hội toàn cầu.

Theo các chuyên gia nghiên cứu giao lưu văn hóa, sức hút từ IShowSpeed cho thấy sự thay đổi căn bản trong cách quảng bá điểm đến. Thay vì nhấn mạnh biểu tượng hay khẩu hiệu, hình ảnh Trung Quốc được lan tỏa qua những câu chuyện đời thường, cảm xúc thật và trải nghiệm trực tiếp. Khi hàng trăm nghìn người cùng theo dõi một chuyến đi trong thời gian thực, cảm giác xa lạ được thay thế bằng sự tò mò và mong muốn trải nghiệm.