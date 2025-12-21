Nền du lịch 'trai đẹp' ở Trung Quốc

Từ công viên giải trí đến các điểm leo núi, ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để thuê "trai đẹp" đồng hành. Xu hướng này vừa đáp ứng cảm xúc, vừa tạo nên loại dịch vụ mới.

Dịch vụ "bạn trai đồng hành leo núi" có giá 600-800 nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi. Ảnh: Think China.

Trong ba tháng, Xiaoya ghé một công viên giải trí ở Trùng Khánh (Trung Quốc) tới 10 lần, chỉ để gặp "trai đẹp" Bengbeng - nam diễn viên cao 1,88 m với vóc dáng vạm vỡ. Anh là một NPC (nhân vật nhập vai), thuật ngữ trong game được dùng để chỉ các diễn viên hóa thân thành nhân vật hư cấu, tương tác trực tiếp với du khách ngoài đời thực, theo Think China.

Không dừng ở việc chụp ảnh lưu niệm, Xiaoya còn được NPC ôm, nhảy múa và lắng nghe những tâm sự cá nhân. Bengbeng thường xuất hiện trong chiếc áo sơ mi cài hờ, để lộ thân hình săn chắc.

"Anh ấy mang lại năng lượng tích cực, luôn giữ sự tôn trọng và tạo cảm giác an tâm như một người anh trai đáng tin cậy", Xiaoya nói.

Nữ du khách đến công viên giải trí nơi Bengbeng làm việc yêu cầu dịch vụ "bế công chúa". Ảnh: Think China.

Những NPC có ngoại hình nổi bật như Bengbeng xuất hiện ngày càng nhiều tại các công viên giải trí Trung Quốc trong khoảng một năm trở lại đây. Nhiều điểm đến chủ động tuyển chọn các diễn viên nam điển trai để thu hút du khách, cung cấp những tương tác ở cự ly gần nhằm mang lại không chỉ trải nghiệm giải trí mà cả giá trị cảm xúc.

Theo Bengbeng, một trong những yêu cầu phổ biến nhất là "bế công chúa", áp dụng cho mọi du khách. Vào cao điểm lễ hội, anh có thể bế khoảng 100 người mỗi ngày, mỗi lượt kéo dài 10-20 giây.

Công việc khá mệt, nhưng sự hài lòng của du khách giúp anh cảm thấy xứng đáng. Với những nữ du khách lo lắng về cân nặng, Bengbeng thường chủ động trấn an, giúp họ vượt qua tâm lý tự ti.

Ngoài dịch vụ "bế công chúa", nhiều NPC còn cung cấp các tương tác theo chủ đề. Một số nhân vật nhập vai "tổng tài bá đạo", thực hiện động tác "ép tường" để du khách chụp ảnh, quay video. Có NPC cho biết họ thực hiện kiểu tương tác này với tới 300 lượt khách mỗi ngày, phần lớn là phụ nữ.

Không chỉ ở công viên giải trí, tại nhiều điểm leo núi trên khắp Trung Quốc, dịch vụ "bạn đồng hành leo núi" cũng nở rộ.

Những thanh niên trẻ nhận mang hành lý, chụp ảnh, hỗ trợ leo núi, thậm chí cõng khách lên đỉnh. Một số người còn tự định vị mình là "bạn trai một ngày", cung cấp sự đồng hành về mặt cảm xúc.

"Bạn đồng hành leo núi" có thể mang vác đồ, cổ vũ tinh thần và thậm chí bế khách hàng tại núi Thái Sơn. Ảnh: Douyin.

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thanh niên gia tăng, các công việc như NPC hay bạn đồng hành leo núi mở ra hướng mưu sinh mới cho nhiều nam giới trẻ nhờ thu nhập khá và không đòi hỏi bằng cấp cao.

Fang cho biết anh thu 600-800 nhân dân tệ mỗi chuyến, có thể kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng nếu làm việc đều đặn.

Tuy nhiên, mô hình này cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến lo ngại về ranh giới đạo đức, nguy cơ quấy rối và tác động đến quan niệm về tình yêu, hôn nhân. Các học giả cho rằng vấn đề cần được tiếp cận một cách tỉnh táo, thay vì cấm đoán toàn diện.

Theo Giáo sư Song Geng (Đại học Hong Kong), trong bối cảnh truyền thống, phụ nữ từng bị hạn chế trong việc thể hiện cá nhân, còn hiện nay, quyền tự chủ này đang dần mở rộng.

Thanh niên lực lưỡng được thuê làm "bạn đồng hành leo núi" trên núi Nga Mi, Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Trong khi đó, Phó giáo sư Wu Changchang (Đại học Sư phạm Hoa Đông) cho rằng nền kinh tế "host" (làm chủ) ở Trung Quốc đã manh nha từ thập niên 1990, nhưng mức độ thân mật trong dịch vụ hiện nay đã tăng rõ rệt.

Ông nhận định đây là một dạng "thương mại hóa cảm xúc", nơi nam giới dùng vốn thể chất để đổi lấy lợi ích kinh tế trong những ranh giới đạo đức nhất định, còn phụ nữ nhận được cảm giác an toàn mang tính tạm thời.

Dù các hình thức tương tác ngày càng cởi mở, Xiaoya cho rằng ranh giới vẫn rất quan trọng. Cô chỉ gặp Bengbeng trong khuôn viên công viên và không tìm cách liên lạc riêng. Theo cô, việc phụ nữ dám thể hiện mong muốn cá nhân là điều tích cực, nhưng cần đi kèm sự tôn trọng lẫn nhau.