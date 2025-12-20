Khách Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì quấy rối phụ nữ tại TP.HCM

Nhiều tờ báo đưa tin vụ việc du khách Hàn Quốc quấy rối phụ nữ Việt Nam trên máy bay, đồng thời trích dẫn những lời chỉ trích của dân mạng Hàn đối với vụ việc này.

Người đàn ông Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay, sau đó quỳ khóc tại sân bay.

Tờ Chosun Ilbo và Josei Ilbo của Hàn Quốc đưa tin một người đàn ông Hàn Quốc đã bị lực lượng công an Việt Nam khống chế và buộc rời khỏi máy bay sau khi có hành vi không phù hợp với một nữ hành khách người Việt Nam trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Busan.

Nhiều trang tin của Hàn Quốc trên các nền tảng mạng xã hội cũng chia sẻ vụ việc này. Trong đó, một tài khoản Hàn Quốc chia sẻ lại clip lên nền tảng X và thu về hơn 3 triệu lượt xem, hơn 12.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài ngày.

Người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế, đưa ra khỏi máy bay.

Vụ việc gây chú ý khi các clip ghi lại cảnh người này bị kéo khỏi ghế ngồi trên máy bay và sau đó quỳ gối, bật khóc tại khu vực nhập cảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong các clip được lan truyền trên mạng xã hội hôm 17/12, người đàn ông bị hai cán bộ công an Việt Nam yêu cầu đứng dậy khỏi ghế và đưa ra khỏi khoang hành khách.

Một clip khác ghi lại cảnh người này quỳ trên sàn, khóc nức nở tại sân bay. Clip này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo lời các nhân chứng, sự việc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 14/12 trên chuyến bay của một hãng bay Việt Nam khởi hành từ TP.HCM đi Busan.

Người đàn ông bị phản ánh đã nhiều lần có hành vi tiếp xúc thân thể không phù hợp và lời nói quấy rối đối với một nữ hành khách người Việt Nam ngồi cạnh. Ngay sau đó, lượng công an đã đến xử lý và buộc người này xuống máy bay.

Ông A., một nhân chứng người Hàn Quốc tự nhận đã bay cùng chuyến, cho biết trong lúc lên máy bay, người này thấy người đàn ông Hàn Quốc to tiếng với hai phụ nữ Việt Nam. Ban đầu, ông tưởng cả 3 người có quen biết, nhưng sau đó phát hiện người đàn ông Hàn Quốc vẫn tiếp tục quấy rối cô gái người Việt.

Ông A. cũng nói thêm rằng vì người đàn ông này, toàn bộ khoang hành lý trên máy bay phải mở ra để kiểm tra đồ đạc. Điều này khiến chuyến bay bị hoãn một giờ so với thời gian bay ban đầu.

"Anh có nhớ 20 giây chúng ta nhìn chằm chằm nhau trên xe buýt trung chuyển không? Đừng sống như vậy. Thật xấu hổ khi anh mặc áo in quốc kỳ Hàn Quốc nhưng lại có những hành động như vậy", ông A. nhắn nhủ tới người đàn ông Hàn Quốc trong vụ việc.

Hiện hãng bay và cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin về lời khai của nạn nhân cũng như các biện pháp pháp lý cụ thể đối với người đàn ông Hàn Quốc vẫn chưa được công bố.