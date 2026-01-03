Hàng trăm du khách kẹt trên núi ở Trung Quốc

Tuyết rơi đột ngột tại núi Taibai (Trung Quốc) khiến hàng trăm du khách mắc kẹt, khu thắng cảnh buộc phải đóng cửa ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Dương lịch (3/1) để đảm bảo an toàn.

Ảnh chụp màn hình từ một video do cư dân mạng đăng tải cho biết họ bị mắc kẹt tại khu thắng cảnh núi Taibai vào ngày 2/1.

Ngày 2/1, thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết nhiều du khách bị mắc kẹt trên đỉnh núi Taibai, thuộc huyện Meixian, TP Baoji, tỉnh Thiểm Tây, cách trung tâm dịch vụ du khách khoảng 40 km. Do tuyết rơi dày, các tuyến đường trong khu thắng cảnh bị phủ băng tuyết, khiến khu khách không thể xuống núi.

Red Star News đã liên hệ với người đăng tải thông tin nhưng ban đầu không nhận được phản hồi. Đến khoảng 21h50 cùng ngày, người này để lại bình luận dưới video cho biết đã lên được xe buýt và chia sẻ cảm giác “trong xe nóng quá”, cho thấy việc sơ tán đang được triển khai.

Trước đó, vào khoảng 21h57 ngày 2/1, Ban quản lý khu thắng cảnh núi Taibai phát thông báo tạm thời đóng cửa do ảnh hưởng của tuyết rơi, nhiều tuyến đường xuất hiện băng trơn. Để đảm bảo an toàn cho du khách, khu thắng cảnh quyết định dừng toàn bộ hoạt động tham quan trong ngày 3/1.

Đến tối muộn du khách được "giải cứu" và được đưa về trung tâm dịch vụ an toàn.

Khoảng 22h10, đại diện Sở Văn hóa và Du lịch huyện Meixian cho biết tuyết rơi bất ngờ từ chiều cùng ngày đã làm giao thông trong khu vực chậm lại, dẫn đến tình trạng ùn ứ. Lực lượng chức năng đã được huy động tại chỗ để dọn đường, xúc tuyết, rải muối và điều xe lên núi hỗ trợ du khách di chuyển. Đến 21h55, toàn bộ du khách bị mắc kẹt đã xuống núi và trở về trung tâm dịch vụ an toàn.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng có "hàng nghìn" người bị mắc kẹt, phía địa phương khẳng định con số thực tế không lớn như vậy, chỉ ở mức vài trăm du khách.