Quán nhậu Nhật Bản cấm cửa khách trên 40 tuổi

  • Thứ bảy, 31/1/2026 09:05 (GMT+7)
Một quán nhậu tại trung tâm Tokyo (Nhật Bản) vấp phải nhiều tranh luận sau khi công khai treo biển giới hạn độ tuổi khách hàng, chỉ tiếp nhận khách 20-39 tuổi.

Quán nhậu Tori Yaro dán thông báo "chỉ nhận khách từ 20-39 tuổi" ngay lối ra vào. Ảnh: TV Asahi News.

Tại chi nhánh Dogenzaka của chuỗi Tori Yaro (Nhật Bản), bên cạnh các biển quảng cáo khuyến mãi và món ăn bán chạy thường thấy ở những quán nhậu bình dân, một tấm biển gây chú ý được đặt ngay lối vào với nội dung: "Chỉ nhận khách 20-39 tuổi".

Cơ sở tuyên bố "chỉ dành cho thế hệ trẻ, cấm cửa người trên 40 tuổi". Dù không phải chính sách áp dụng trên toàn chuỗi, chi nhánh này thể hiện rõ mong muốn phục vụ nhóm khách trong độ tuổi dưới trung niên.

Biển thông báo cũng kèm theo các ngoại lệ, như khách trên 39 tuổi vẫn được vào nếu đi cùng người dưới tuổi, hoặc là bạn bè, người thân của nhân viên hay đối tác kinh doanh của quán. Tuy nhiên, các ghi chú này được in chữ nhỏ, kém nổi bật so với cảnh báo khách từ 40 tuổi trở lên sẽ không được vào.

Ông Toshihiro Nagano, đại diện truyền thông của Tori Yaro, lý giải giới hạn độ tuổi nhằm tạo sự phù hợp giữa không khí quán và kỳ vọng của khách hàng. Mức giá rẻ, không gian giản dị và bầu không khí sôi động của quán được nhóm khách trẻ yêu thích.

"Nhóm khách chính của chúng tôi là người trẻ. Khách lớn tuổi thường phàn nàn quán quá ồn ào, vì vậy chúng tôi quyết định giới hạn đối tượng để mọi người đều hài lòng khi ra về", ông nói trên Japan Today.

Quán ăn vỉa hè phổ biến ở Nhật Bản. Ảnh: Hanvin Cheong.

Tori Yaro không phải quán duy nhất tại khu Shibuya (trung tâm Tokyo) áp dụng quy định về độ tuổi ngoài mức tối thiểu 20 tuổi theo luật uống rượu của Nhật Bản.

Yaoya Ba, một izakaya (quán nhậu) cao cấp hơn trong cùng khu vực, đi theo hướng ngược lại khi chỉ nhận khách từ 25 tuổi trở lên. Khách dưới 25 tuổi vẫn được vào nếu đi cùng người lớn tuổi hơn.

Ông Masayuki Segawa, chủ quán Yaoya Ba, cho biết thương hiệu muốn tạo không gian để "những khách hàng trưởng thành có thể thư giãn và thưởng thức bữa ăn".

"Chúng tôi muốn những người từng vui chơi ở Shibuya cách đây 10-20 năm có thể quay lại và tận hưởng không khí quen thuộc, nên chỉ nhận khách từ 25 tuổi trở lên", ông nói.

Việc các nhà hàng điều chỉnh phong cách và thực đơn để phục vụ từng nhóm khách không phải điều mới. Ngay cả khi không có quy định rõ ràng, Tori Yaro vốn đã thu hút chủ yếu khách trong độ tuổi 20-30, trong khi Yaoya Ba có xu hướng phục vụ khách lớn tuổi hơn.

Bên trong quán nhậu cao cấp chuyên phục vụ người trên 25 tuổi. Ảnh: Yaoya Ba.

Tuy nhiên, đưa ra quy định độ tuổi công khai đã khiến dư luận Nhật Bản chia rẽ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng "càng lớn tuổi, thu nhập cao hơn thì nên đến những nơi đẳng cấp hơn", hoặc "đây là cách làm tốt, giảm căng thẳng cho mọi người".

Ngược lại, không ít người chỉ trích đây là hành vi phân biệt đối xử, lo ngại mô hình này sẽ khiến các quán "chỉ dành cho người trẻ" biến thành điểm hẹn hò, hoặc các cơ sở áp dụng quy định như vậy khó tồn tại lâu dài về mặt tài chính.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Quán cà phê ở TP.HCM cấm khách ngồi quá 1,5 tiếng, gọi điện trong WC

Các quy định "khách chỉ được ngồi hơn 1 tiếng", "dùng nhà vệ sinh không quá 30 phút" tại một quán cà phê ở trung tâm TP.HCM đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

11:21 19/1/2026

Quán ramen ở Nhật Bản cấm khách Trung Quốc

Một quán ramen ở Nhật Bản gây tranh cãi khi cấm khách Trung Quốc với lý do "gây rắc rối", nhưng nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân thật sự đến từ menu tiếng Anh giá gần gấp đôi tiếng Nhật.

18:01 16/1/2026

Tinh tinh ở sở thú Trung Quốc bị cấm xem điện thoại vì sợ hỏng mắt

Nhiều lần được du khách cho xem video ngắn, tinh tinh Ding Ding dần "nghiện" điện thoại, buộc vườn thú phải ra lệnh cấm đặc biệt.

11:08 15/9/2025

Đan Châu

