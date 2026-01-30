Thái Lan mong Lisa đưa khách Trung Quốc quay trở lại

Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan sụt giảm mạnh buộc ngành du lịch nước này tái định vị chiến lược, trong đó việc chọn Lisa làm đại sứ du lịch được kỳ vọng tạo cú hích.

Đại sứ du lịch Lisa tại buổi lễ ra mắt chiến dịch diễn ra ngày 28/1 tại chùa Wat Arun Ratchawararam ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: The Nation Thailand.

Theo SCMP, lần đầu tiên sau nhiều năm, lao động tại một số đơn vị tổ chức tour đường biển ở Phuket (Thái Lan) phải học tiếng Anh để thu hút nhóm khách mới, trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.

Bà Chanchanat Boonlon, chủ doanh nghiệp du thuyền catamaran, cho biết trước đây, vào mùa cao điểm, các tour của bà luôn kín chỗ nhờ những đoàn khách Trung Quốc đông đảo đổ về hòn đảo lớn nhất Thái Lan. Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã thay đổi rõ rệt.

"Tin xấu"

Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới mang lại hy vọng phục hồi theo mùa, số liệu về lượng khách Trung Quốc trong những tháng gần đây vẫn là "tin xấu" đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào thị trường này.

Tại Phuket, đà suy giảm khiến nhiều cơ sở đóng cửa, thu hẹp hoạt động, trong khi nhân sự phải tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mới.

"Ngay cả hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc cũng phải học tiếng Anh vì số tour dành cho khách Trung Quốc giảm mạnh. Chúng tôi trông cậy vào nhóm khách ít hơn nhưng có mức chi tiêu cao, đến từ Trung Đông, châu Âu và Ấn Độ", bà Chanchanat nói.

Theo cơ quan du lịch Thái Lan, lượng khách Trung Quốc trong năm ngoái giảm gần 30%, xuống khoảng 4,5 triệu lượt.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ các thông tin tiêu cực liên quan đến an toàn tại Thái Lan, căng thẳng biên giới với Campuchia, đồng baht mạnh lên và các chính sách khuyến khích du lịch nội địa của Trung Quốc.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN THÁI LAN GIAI ĐOẠN 2019-2025 Nguồn: Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 11.1 0 0.013 0.29 3.4 6.73 4.5

Trong năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón hơn 6 triệu lượt khách Trung Quốc và đã huy động một đội ngũ lớn các influencer (người có sức ảnh hưởng) nhằm tiếp cận những nhóm du khách cụ thể.

Tuy nhiên, quốc gia này được dự báo sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến trong khu vực như Malaysia và Việt Nam.

Theo bà Chanchanat, Thái Lan không nên phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, bởi đây là nhóm khách nhạy cảm với thông tin tiêu cực và các biến động kinh tế.

"Nếu chỉ chờ khách Trung Quốc quay lại, bạn sẽ phá sản", bà nói, đề cập đến tác động từ vụ diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc từ Thái Lan sang một trung tâm lừa đảo tại Myanmar, khiến lượng đặt tour từ Trung Quốc "lao dốc không phanh".

"Tôi cho rằng thời kỳ các tour Trung Quốc số lượng lớn đã chấm dứt vĩnh viễn", bà nhận định.

Du khách tập trung đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

"Quân bài Lisa"

Để chặn đà suy giảm khách Trung Quốc, Thái Lan đặt cược vào "quân bài" nổi tiếng nhất của mình: Lisa (BlackPink).

Với vai trò đại sứ du lịch cho chiến dịch Feel All the Feelings, Lisa được cho là đã tạo ra tác động tích cực đến lượng khách, theo bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT).

Phát biểu tại lễ ra mắt chiến dịch diễn ra ngày 28/1 tại chùa Wat Arun Ratchawararam ở Bangkok, bà Thapanee cho rằng sức ảnh hưởng của Lisa là chưa từng có.

"Bất cứ điều gì Lisa làm, mọi người đều biết và đều muốn làm theo. Đây là chiến lược mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng áp dụng", bà nói.

Ngay cả khi TAT vấp phải chỉ trích hồi tuần trước vì bị cho là sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để minh họa cánh đồng sen đỏ ở tỉnh Udon Thani trên một banner Amazing Thailand có hình Lisa, chiến dịch quảng bá du lịch vẫn không bị ảnh hưởng đáng kể.

"Chủ nhật vừa qua (25/1), lượng du khách tại Udon Thani đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, mang lại doanh thu kỷ lục cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh địa phương", bà Thapanee cho biết.

Du khách ngồi thuyền ngắm hồ sen đỏ tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Thaizer.

Tại Tiffany’s Show Pattaya - chương trình cabaret chuyển giới nổi tiếng ở thành phố biển Pattaya - lượng đặt chỗ từ Trung Quốc vẫn được đánh giá là khả quan, bất chấp triển vọng chung còn nhiều thách thức.

Bà Alisa Phanthusak Kunpalin, chủ sở hữu Miss Tiffany's, cho rằng "hiệu ứng Lisa" mang lại hy vọng cho ngành du lịch Thái Lan.

"Lisa là gương mặt đại diện cho thế hệ mới, vì vậy tôi tin chắc lượng du khách sẽ tăng trở lại", bà nói.