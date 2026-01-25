Khách kéo đến nơi Lisa chụp ảnh như AI

Chiến dịch quảng bá du lịch với sự xuất hiện của Lisa (BlackPink) đã giúp lượng khách đến hồ sen đỏ ở Udon Thani (Thái Lan) tăng đột biến.

Du khách xếp hàng từ sáng sớm mua vé thuyền ngắm nhìn những cánh đồng sen đỏ nở rộ. Ảnh: TAT Udon Thani.

Từ sáng sớm 24/1, du khách Thái Lan và quốc tế liên tục đổ về bến tàu Ban Diam trên hồ sen đỏ Talay Bua Daeng, tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Quầy bán vé thuyền mở cửa lúc 5h, song hàng dài đã hình thành từ trước đó.

Lượng du khách tăng mạnh sau khi loạt video và hình ảnh quảng bá có sự góp mặt của Lisa (BlackPink) được công bố, theo Bangkok Post.

Kể từ khi mùa sen nở bắt đầu vào tháng 12/2025, khoảng 50.000 lượt khách đã đến tham quan hồ sen, trong đó phần lớn là du khách quốc tế. Lượng khách tăng mạnh nhất vào các ngày trong tuần, thời điểm vốn vắng khách hơn so với cuối tuần.

Hiện các đơn vị khai thác thuyền tổ chức hơn 100 chuyến mỗi ngày. Nhiều đoàn khách đã đặt tour cho tháng 2, trong đó không ít đoàn yêu cầu sử dụng loại thuyền gỗ giống mẫu xuất hiện trong poster quảng bá của Lisa.

Thống đốc TAT Thapanee Kiatphaibool cho biết nhiều du khách nói họ quyết định đến hồ sen đỏ nhờ chiến dịch Amazing Thailand có sự góp mặt của Lisa.

Một số người thừa nhận chưa từng biết đến địa điểm này, nhưng đã bay tới Udon Thani, thuê xe van hoặc thuyền nhỏ để chụp lại những bức ảnh tương tự hình ảnh của nữ ca sĩ.

Hình ảnh hồ sen đỏ nở rộ tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Amazing Thailand.

Cánh đồng sen chính dự kiến nở rộ đến giữa tháng 2. Ngoài ra, khu sen thứ 2 tại Koh Don Luang sẽ nở từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, giúp du khách tiếp tục thưởng ngoạn cảnh sắc trước khi mùa nắng nóng bắt đầu.

Trước đó, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) công bố poster quảng bá với hình ảnh Lisa nổi bật trên nền hồ sen đỏ. Ngay sau đó, hàng nghìn người bày tỏ mong muốn đến đây để tái hiện những bức ảnh theo phong cách của nữ ca sĩ, trong đó chính họ trở thành "nhân vật chính".

Trước loạt ý kiến cho rằng bức ảnh chụp Lisa giữa hồ sen trông như sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), TAT khẳng định bức ảnh được thực hiện từ một buổi quay và chụp hình thực tế, hoàn toàn không sử dụng công nghệ tạo ảnh bằng AI.

Theo TAT, hình ảnh chỉ trải qua các bước xử lý đồ họa nhằm tăng hiệu ứng thị giác, phù hợp với ý tưởng sáng tạo của chiến dịch. Toàn bộ khâu hậu kỳ do đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhiệm, tuân thủ các kỹ thuật thiết kế tiêu chuẩn và được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp quản lý nghệ sĩ.

Bức ảnh ca sĩ Lisa chụp giữa hồ hoa súng tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) gây tranh cãi. Ảnh: TAT.

Theo bà Natreeya Taweewong, Thứ trưởng thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, sự gia tăng đột ngột lượng khách, xuất phát từ sức ảnh hưởng toàn cầu của Đại sứ Amazing Thailand. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hành động ngay nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Bà cho biết Bộ đã chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, giám sát chặt chẽ hoạt động vận hành thuyền, trang thiết bị an toàn, tiêu chuẩn phương tiện và điều tiết giao thông.

Các đơn vị quản lý cần hạn chế tình trạng xếp hàng kéo dài, đảm bảo du khách được phục vụ công bằng và minh bạch về giá cả.

Thứ trưởng Natreeya nhận định "hiệu ứng Lisa" là cơ hội quý giá để quảng bá cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và cộng đồng địa phương của Thái Lan, nhất là tại các thành phố cấp 2 ít được biết đến.

Bộ Du lịch và Thể thao đặt mục tiêu tận dụng đà lan tỏa này song song duy trì tiêu chuẩn dịch vụ, an toàn và sự công bằng cho du khách.

Du khách ngồi thuyền ngắm hồ sen đỏ tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Thaizer.