Kim Seon Ho kể lý do mua iPhone ở Hà Nội, khen đồ ăn Việt 'rất ngon'

Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hàn Quốc, Kim Seon Ho lần đầu chia sẻ về chuyến công tác Việt Nam cuối năm 2025.

Kim Seon Ho được bắt gặp mua điện thoại tại một cửa hàng ở Hà Nội, ngày 2/12/2025. Ảnh: Trang Trần.

Tại buổi fansign (ký tặng người hâm mộ) ở Hàn Quốc ngày 24/1, Kim Seon Ho - nam diễn viên đang gây sốt toàn cầu với bộ phim Can This Love Be Translated? - lần đầu kể về chuyến công tác tại Việt Nam hồi tháng 11/2025.

Kim Seon Ho cho biết anh quyết định mua iPhone 17 khi đang ở Hà Nội vì "đột nhiên thấy điện thoại đẹp quá, cụm camera ấn tượng và khác biệt". Trong thời gian quay phim tại Việt Nam, anh có nhiều ngày nghỉ nên tranh thủ dạo phố rồi ghé mua điện thoại mà không có kế hoạch từ trước.

Lần đầu đến Việt Nam, nam diễn viên đã đi dạo quanh hồ Gươm, Nhà thờ Lớn và mua cốm. Anh nhận xét đồ ăn Việt Nam rất ngon, đặc biệt là phở và bún chả.

Kim Seon Ho cũng bày tỏ bất ngờ khi hình ảnh bản thân được tìm kiếm và trở nên nổi tiếng tại Việt Nam vào thời điểm đó.

"Tôi đã rất vui khi ở Việt Nam", Kim Seon Ho nói với người hâm mộ, hứa sẽ tổ chức một buổi fanmeeting tại Hà Nội trong thời gian tới.

Kim Seon Ho chạy bộ ở hồ Tây, đi dạo Nhà thờ Lớn. Ảnh: @pit_iu_.

Trước đó, Kim Seon Ho được bắt gặp chạy bộ quanh hồ Tây cùng nữ diễn viên Suzy. Cả hai đến Việt Nam để ghi hình cho dự án phim Portraits Of Delusion. Hôm sau, nam diễn viên tiếp tục gây sốt khi dạo phố Hà Nội cùng một thành viên trong ê-kíp.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Kim Seon Ho diện trang phục năng động với áo thun in hình trong phim Harry Potter, tháo khẩu trang và thoải mái dạo phố.

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho vẻ ngoài điển trai cùng sự thân thiện của nam diễn viên khi xuất hiện tại Việt Nam.

Kim Seon Ho, 40 tuổi, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2017. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Start-Up (2020) và đặc biệt là Làng chài Cha-Cha-Cha (2021) giúp anh được bình chọn là "Nam diễn viên của năm".

Hai năm gần đây, Kim Seon Ho tiếp tục gây chú ý với các dự án When Life Gives You Tangerines (2025) và Can This Love Be Translated? (2026).

