Việt Nam xuất hiện trong phim Hàn đang gây sốt

Hình ảnh con phố Việt Nam xuất hiện trong bộ phim có tài tử Kim Seon Ho đóng chính khiến khán giả thích thú.

Can This Love Be Translated? hiện là cái tên thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả yêu phim. Tác phẩm lãng mạn của Hàn Quốc bao gồm 12 tập, gây sốt nhờ nội dung hấp dẫn.

Sau khi phim lên sóng, dân mạng phát hiện hình ảnh Việt Nam xuất hiện ở cuối tập 1. Sau khi rơi vào hôn mê suốt nhiều tháng vì chấn thương khi quay phim, nữ chính Mu Hee (Go Youn Jung) cuối cùng đã tỉnh lại. Điều này khiến người hâm mộ trên khắp thế giới vui mừng.

Cảnh phim cho thấy hình ảnh khán giả tại nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ bất ngờ, vui sướng khi đọc bản tin trên điện thoại về việc Mu Hee tỉnh lại. Hình ảnh một tiệm ăn Việt Nam xuất hiện chớp nhoáng nhưng vẫn để lại ấn tượng với khung cảnh ấm cúng, đông đúc, bảng hiệu đề tên nhiều món ăn quen thuộc như bún thịt nướng, chả giò, gỏi cuốn, bánh xèo...

Tiệm ăn Việt Nam xuất hiện trên phim Hàn.

Hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội và các trang phim, khiến khán giả Việt thích thú.

Can This Love Be Translated? theo chân chàng phiên dịch viên Ho Jin và nữ diễn viên Mu Hee trên hành trình xuyên quốc gia từ Á sang Âu. Ho Jin kỷ luật và lý trí, trong khi Mu Hee lại là một ngôi sao đầy cảm tính, hay gây rắc rối. Vượt qua những rào cản, thách thức, bộ đôi học cách thấu hiểu và chia sẻ với nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu. Tác phẩm hiện gây sốt, lọt top BXH phim hot tại nhiều nước trên thế giới.

Trước đó, hồi kết loạt phim As You Stood By cũng xuất hiện nhiều hình ảnh tại Việt Nam. Trong bộ phim từ xứ sở kim chi, các nhân vật sau biến cố cuộc sống chuyển tới mảnh đất hình chữ S sinh sống. Tại đây, họ hòa mình vào trải nghiệm văn hóa bản địa, có nhiều hoạt động thú vị với người dân địa phương. Các nhân vật còn thoại một số câu thông dụng bằng tiếng Việt, trò chuyện với người dân bản địa. Theo quan sát, những cảnh này được ghi hình tại Hội An, Đà Nẵng.

Nhiều khung cảnh đường xá tấp nập, phố đêm, bãi biển cho đến những quán tạp hóa thân thuộc của Việt Nam xuất hiện trên bom tấn xứ Hàn khiến khán giả thích thú.