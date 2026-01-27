Thái Lan giữa virus Nipah: 'Chúng tôi vẫn an toàn và thân thiện'

Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết đất nước này vẫn "an toàn và thân thiện". Thông báo được đưa ra trong bối cảnh virus Nipah bị phát hiện xuất hiện ở dơi tại nước này.

Tài xế tuktuk ở Bangkok, Thái Lan ngóng khách. Ảnh: Martin Péchy/Pexels.

Chiều 27/1, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ra thông báo trấn an tất cả du khách quốc tế. Theo cơ quan này, trong bối cảnh virus Nipah diễn biến căng thẳng tại Ấn Độ và khu vực, Thái Lan vẫn là một điểm đến an toàn và thân thiện.

Hiện tại, chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah ở người nào được báo cáo tại Thái Lan. Không có bằng chứng về việc virus lây truyền trong cộng đồng và tình hình sức khỏe người dân trong nước vẫn ổn định.

Cục khẳng định cơ quan y tế tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và phối hợp giữa các lĩnh vực để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Các biện pháp giám sát y tế được tăng cường tại Sân bay Quốc tế Phuket sau khi có báo cáo về sự bùng phát virus Nipah ở Ấn Độ. Ảnh: Achadthaya Chuenniran.

Cùng ngày, ông Pattana Promphat, quyền Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan, xác nhận rằng virus Nipah không dễ lây lan.

Ông cho biết các quan chức y tế đã kiểm tra thân nhiệt hành khách tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket vào ngày 24/1 đối với các chuyến bay từ Nam Á.

Kết quả cho thấy khoảng 1.700 người đến từ các quốc gia này có kết quả âm tính với virus Nipah. 3 sân bay nêu trên mỗi ngày đón gần 700 người từ Kolkata thuộc bang Tây Bengal của Ấn Độ - nơi virus được phát hiện vào đầu tháng này.

“Sự lây truyền của virus Nipah không giống như Covid-19. Ngay cả khi không có triệu chứng, người nhiễm Covid-19 vẫn có thể lây truyền virus. Còn với Nipah, người nhiễm bệnh sẽ không lây truyền nếu họ không có bất kỳ triệu chứng nào”, ông nói trên Bangkok Post.

Du khách sử dụng dịch vụ xe ôm tại Pattaya, một điểm đến du lịch nổi tiếng thu hút du khách Ấn Độ. Ảnh: Amporn Sangkaew.

Trong khi giới chức khẳng định mức độ an toàn đối với du lịch cũng như y tế cộng đồng, tại Pattaya, điểm du lịch quen thuộc của du khách Ấn Độ, tâm lý lo ngại bắt đầu xuất hiện trong một bộ phận cư dân.

Chatchai Khumchum, một tài xế 39 tuổi, cho biết anh lo lắng trước thông tin dịch bệnh nhưng vẫn phải tiếp tục công việc. Anh đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và chỉ ăn thức ăn nấu chín để phòng ngừa.

Một số người dân bày tỏ e ngại tình hình có thể diễn biến tương tự thời kỳ Covid-19, song cũng có ý kiến cho rằng chưa cần quá hoảng sợ.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tại Malaysia năm 1998, sau đó xuất hiện các đợt bùng phát nhỏ ở Bangladesh và Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, từ tháng 12/2025, 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định). Đến nay, gần 200 người liên quan đã được cách ly.