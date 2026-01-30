Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vườn hoa Tết Tây Ninh nhìn từ trên cao

  • Thứ sáu, 30/1/2026 09:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những ngày giáp Tết, vườn hoa An Cơ (Tây Ninh) hiện lên rực rỡ khi nhìn từ trên cao. Đây là khoảng thời gian vừa tất bật, vừa chất chứa hy vọng của người nông dân.

Tay Ninh anh 1

Mùa tất bật

Một ngày cận Tết Nguyên đán, Trương Anh Tuấn (35 tuổi) đến vườn hoa An Cơ (xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh) ghi lại hoạt động trồng hoa Tết. Đây là khoảng thời gian vừa tất bật, vừa chất chứa hy vọng của người nông dân. Vườn hoa trồng chủ yếu các loại quen thuộc như cúc vàng truyền thống, cúc cao, vạn thọ, bên cạnh cúc mâm xôi Hàn Quốc với nhiều màu sắc như hồng, tím, đỏ, vàng, trắng. Buổi sáng ở vườn bắt đầu từ lúc sương còn phủ mờ. Khi mặt trời vừa ló dạng sau hàng dừa, nông dân đã hối hả nhặt tỉa, tuyển chọn từng chậu hoa để khi bung nở đạt độ rực rỡ nhất. Theo các chủ vườn, thời tiết năm nay thất thường và lạnh hơn mọi năm khiến cúc vàng truyền thống nở sớm. Một phần hoa phải bán ra trước Tết với giá thấp, dấy lên lo ngại về tình trạng "giải cứu", ảnh hưởng đến giá bán, chi phí đầu tư và lợi nhuận của người trồng.

Tay Ninh anh 2

Tay Ninh anh 3

Tay Ninh anh 4Tay Ninh anh 5

Tay Ninh anh 6

Tay Ninh anh 7
Tay Ninh anh 8Tay Ninh anh 9

Câu chuyện quê hương

Đây là lần đầu Anh Tuấn đến vườn hoa An Cơ, cũng là lần đầu anh biết quê hương có nghề trồng hoa với quy mô và truyền thống lâu đời. Anh bất ngờ nhận ra địa phương tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp và làng nghề mà trước đó chưa từng được khám phá. Trải nghiệm đến vườn hoa những ngày giáp Tết mang lại cảm giác khác biệt so với việc tham quan các hội chợ hoa xuân. Hoa được trồng trực tiếp trên đất, đón nắng gió tự nhiên và được chăm sóc hàng ngày bởi người nông dân, tạo nên sự gần gũi và chân thực. "Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi câu chuyện về quê hương Tây Ninh được kể lại bằng hình ảnh, lan tỏa vẻ đẹp mộc mạc của làng hoa Tết đến với nhiều người hơn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Tay Ninh anh 10

Tay Ninh anh 11Tay Ninh anh 12Tay Ninh anh 13Tay Ninh anh 14

Tay Ninh anh 15

Tay Ninh anh 16Tay Ninh anh 17

Tay Ninh anh 18Tay Ninh anh 19

Châu Sa

Ảnh: Trương Anh Tuấn

