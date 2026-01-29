Xuất hiện kim tiêm trên bãi biển Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, xử lý và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển.

Theo phản ánh, một người dân Đà Nẵng cho biết trong lúc đưa con nhỏ ra vui chơi tại bãi biển khu vực đường Hồ Xuân Hương, gia đình đã nhặt được một kim tiêm tại hàng dừa bên trái lối xuống biển khi dọn đồ đạc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương ra hiện trường và xử lý ngay trong buổi sáng cùng ngày nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Hình ảnh mũi kim được người dân nhặt được trên bãi biển ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyen Nhiep Phong.

Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị tình trạng một số nhà vệ sinh công cộng ven biển xuống cấp, có mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trải nghiệm du lịch.

Theo ông Nghĩa, hiện công tác thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại các bãi biển do Xí nghiệp Môi trường sông biển - thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng - trực tiếp đảm nhiệm. Hoạt động vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên hàng ngày nhằm đảm bảo mỹ quan và an toàn khu vực bãi biển.

Hiện nay, dọc các tuyến đường ven biển trọng điểm gồm Hoàng Sa, Trường Sa và Võ Nguyên Giáp có tổng cộng 17 nhà vệ sinh công cộng. BQL bố trí nhân sự trực mỗi ngày để vệ sinh, kiểm tra tình trạng vận hành. Trường hợp phát sinh hư hỏng hoặc xuống cấp, các hạng mục sẽ được sửa chữa kịp thời để phục vụ người dân và du khách.

Ngoài ra, BQL cũng cho biết sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các hành vi tụ tập ăn uống, xả rác bừa bãi vào ban đêm tại khu vực bãi biển.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chuẩn bị cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã xây dựng phương án bố trí lực lượng chốt trực, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, đồng thời tăng cường đội ngũ cứu hộ bãi biển để phục vụ người dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ Tết.