Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cảnh sông Hàn đóng băng gây sửng sốt nhìn từ trên cao

  • Thứ năm, 29/1/2026 17:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không khí lạnh mạnh khiến nhiều đoạn sông Hàn tại Seoul (Hàn Quốc) đóng băng. Các đội cứu hộ phải phá băng để đảm bảo an toàn đường thủy và ứng phó thời tiết cực đoan.

song Han anh 1

Ngày 28/1, các thành viên Đội cứu hộ đường thủy Gwangnaru, trực thuộc đơn vị cứu hộ đặc biệt 119 quận Gangdong (Seoul, Hàn Quốc) triển khai phá băng trên sông Hàn.

song Han anh 2

Theo Korea Times, Hàn Quốc đang trải qua đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày liên tiếp, với nhiệt độ giảm sâu trên diện rộng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ lục địa.

song Han anh 3

Cơ quan khí tượng cho biết nhiều khu vực miền núi và phía Bắc Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục trong mùa đông năm nay. Hình ảnh chụp từ trên cao ngày 28/1 cho thấy nhiều đoạn sông Hàn bị đóng băng hoàn toàn.
song Han anh 4

Những mảng băng trôi xuất hiện trên sông Hàn trong đợt rét đậm kéo dài. Cùng thời điểm, nhiều địa phương như Chuncheon và Paju cũng ghi nhận mức nhiệt dao động từ -13 đến -18 độ C, thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Tại tỉnh Gangwon, nhiệt độ sáng sớm ở một số khu vực miền núi xuống dưới -24 độ C, trong khi gió mạnh khiến nhiệt độ cảm nhận tại vài nơi giảm sâu, có thời điểm gần -37 độ C.
song Han anh 5

Băng phủ dày trên một số đoạn sông Hàn khi lực lượng cứu hộ Gwangnaru triển khai hoạt động phá băng. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, phần lớn khu vực trên cả nước vẫn duy trì nhiệt độ dưới 0 độ C ngay cả vào ban ngày, với mức cao nhất chỉ dao động từ -8 đến 3 độ C.

song Han anh 6

Tàu cứu hộ đường thủy Gwangnaru rẽ băng trên sông Hàn bị đóng băng, dưới bầu trời xanh trong ngày 28/1. Theo dự báo, đợt rét đậm này sẽ kéo dài đến cuối tuần, dù nền nhiệt có thể nhích lên nhẹ vào buổi sáng trong những ngày tới.
song Han anh 7

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy những vết nứt ngoằn ngoèo lan rộng trên mặt sông Hàn bị đóng băng. Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi thời tiết khắc nghiệt, tăng cường các biện pháp phòng tránh hạ thân nhiệt và đảm bảo an toàn cho hệ thống sưởi trong gia đình.
song Han anh 8

Trước đó, băng giá bao phủ các bãi bùn quanh cảng Bunori, huyện Ganghwa (Incheon), ngày 22/1, khi đợt rét đậm lan rộng trên phạm vi toàn quốc.

song Han anh 9

Cùng ngày, băng giá phủ kín bãi bùn gần cảng Maehyang, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, trong bối cảnh đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng diện rộng.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

'Hộ chiếu đen' là gì sau vụ khách Việt mất hộ chiếu ở Hàn Quốc?

Mất hộ chiếu ngay trước chuyến bay từ Hàn Quốc về nước, du khách Việt phải xin cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn có bìa màu đen.

27:1602 hôm qua

Chuyện gì xảy ra với tiệm bánh 200.000/cái đóng cửa vĩnh viễn ở TP.HCM

Việc tiệm bánh Hàn Quốc đóng cửa sau hơn một năm không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu ngoại, mà còn phản ánh những thách thức của thị trường F&B, theo chuyên gia.

9 giờ trước

Sự khác biệt Tết Nguyên đán của Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc

Tết Nguyên đán tại Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc mang nhiều nét tương đồng, song mỗi quốc gia lại có cách tổ chức và sắc thái văn hóa riêng.

11:03 26/1/2026

Đan Châu

Ảnh: Korea Times

sông Hàn sông Hàn Hàn Quốc sông Hàn đóng băng đóng băng phá băng sông Hàn phá băng đợt rét đậm không khí lạnh băng băng tuyết

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý