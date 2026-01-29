Cảnh sông Hàn đóng băng gây sửng sốt nhìn từ trên cao

Theo Korea Times, Hàn Quốc đang trải qua đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày liên tiếp, với nhiệt độ giảm sâu trên diện rộng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ lục địa.

Cơ quan khí tượng cho biết nhiều khu vực miền núi và phía Bắc Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục trong mùa đông năm nay. Hình ảnh chụp từ trên cao ngày 28/1 cho thấy nhiều đoạn sông Hàn bị đóng băng hoàn toàn.

Những mảng băng trôi xuất hiện trên sông Hàn trong đợt rét đậm kéo dài. Cùng thời điểm, nhiều địa phương như Chuncheon và Paju cũng ghi nhận mức nhiệt dao động từ -13 đến -18 độ C, thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Tại tỉnh Gangwon, nhiệt độ sáng sớm ở một số khu vực miền núi xuống dưới -24 độ C, trong khi gió mạnh khiến nhiệt độ cảm nhận tại vài nơi giảm sâu, có thời điểm gần -37 độ C.

Băng phủ dày trên một số đoạn sông Hàn khi lực lượng cứu hộ Gwangnaru triển khai hoạt động phá băng. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, phần lớn khu vực trên cả nước vẫn duy trì nhiệt độ dưới 0 độ C ngay cả vào ban ngày, với mức cao nhất chỉ dao động từ -8 đến 3 độ C.

Tàu cứu hộ đường thủy Gwangnaru rẽ băng trên sông Hàn bị đóng băng, dưới bầu trời xanh trong ngày 28/1. Theo dự báo, đợt rét đậm này sẽ kéo dài đến cuối tuần, dù nền nhiệt có thể nhích lên nhẹ vào buổi sáng trong những ngày tới.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy những vết nứt ngoằn ngoèo lan rộng trên mặt sông Hàn bị đóng băng. Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi thời tiết khắc nghiệt, tăng cường các biện pháp phòng tránh hạ thân nhiệt và đảm bảo an toàn cho hệ thống sưởi trong gia đình.

Trước đó, băng giá bao phủ các bãi bùn quanh cảng Bunori, huyện Ganghwa (Incheon), ngày 22/1, khi đợt rét đậm lan rộng trên phạm vi toàn quốc.

