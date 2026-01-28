'Hộ chiếu đen' là gì sau vụ khách Việt mất hộ chiếu ở Hàn Quốc?

Mất hộ chiếu ngay trước chuyến bay từ Hàn Quốc về nước, du khách Việt phải xin cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn có bìa màu đen.

Khách Việt xin cấp hộ chiếu thủ tục rút gọn có bìa màu đen để kịp về nước. Ảnh: @quocduc_.

Trước giờ bay từ Hàn Quốc về Việt Nam đầu tháng 1, Ngọc Mai phát hiện mất hộ chiếu. Trong tình trạng hoảng loạn, nữ du khách được hướng dẫn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để xin cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn nhằm kịp trở về nước.

Theo Ngọc Mai, đây là loại hộ chiếu được cấp trong trường hợp khẩn cấp cho người bị mất hộ chiếu và có nhu cầu về nước gấp.

Du khách phải xin cấp và sử dụng hộ chiếu bìa đen do làm mất hộ chiếu phổ thông. Ảnh: ngcmai.

Hộ chiếu có bìa màu đen, mặt ngoài in quốc hiệu, quốc huy và tên hộ chiếu, chỉ gồm 12 trang, thời hạn tối đa 12 tháng. Loại giấy tờ này không gắn chip điện tử và không phải hộ chiếu phổ thông chính thức.

"Quá trình làm thủ tục qua cửa khẩu, cả ở nước ngoài lẫn trong nước, thường phức tạp và mất thời gian hơn so với hộ chiếu thông thường", cô chia sẻ.

Từ tháng 8/2023, Bộ Công an đã bổ sung mẫu hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, có trang bìa màu đen (ký hiệu HCPT-RG).

Theo quy định, 4 nhóm đối tượng được cấp loại hộ chiếu này gồm:

Người đang ở nước ngoài bị mất hộ chiếu phổ thông và có nguyện vọng về nước ngay

Người không được phía nước ngoài cho cư trú nhưng không thuộc diện điều chỉnh của các điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế về nhận trở lại công dân và không có hộ chiếu

Người phải về nước theo các điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân

Người được cấp hộ chiếu phổ thông lý do quốc phòng, an ninh.

Mẫu hộ chiếu phổ thông màu xanh lá được áp dụng trước ngày 1/7/2022, hiện vẫn được sử dụng đối với những quyển còn hiệu lực. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ ngày 14/08/2021, công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Trong đó, hộ chiếu gắn chip điện tử phổ thông sẽ được chuyển từ màu xanh lá đậm sang màu xanh tím. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam kết hợp họa tiết trống đồng.

Theo báo cáo mới nhất Henley Passport Index (HPI) công bố ngày 13/1, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86 toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia: Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Liberia. So với thứ hạng năm 2025, vị trí này tăng 5 bậc.

Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 49 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần e-visa, visa cửa khẩu hay giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Đáng chú ý, thứ hạng tăng không đồng nghĩa với việc quyền đi lại mở rộng, khi số điểm đến miễn thị thực vẫn biến động, thậm chí giảm do thay đổi chính sách của các quốc gia đối tác.

Hộ chiếu có thứ hạng cao thường phản ánh một quốc gia an toàn, ổn định, đáng tin cậy, có sức hút đối với du khách quốc tế, nhất là nhóm khách đến từ các nước phát triển.