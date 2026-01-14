Hộ chiếu Việt Nam tăng hạng

Bản cập nhật xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2026 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 86 toàn cầu, tăng 5 bậc so với năm 2025.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam được áp dụng trước ngày 1/7/2022, hiện vẫn được sử dụng đối với những quyển còn hiệu lực. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI, bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Liberia.

Như vậy, thứ hạng này tăng 5 bậc so với xếp hạng trong năm 2025. Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 49 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Trong khi đó, 3 hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2026 đều thuộc về châu Á. Singapore đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng 2.

Công dân Singapore hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được HPI theo dõi. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc với khả năng miễn thị thực tại 188 điểm đến.

Đồng hạng 3 gồm các nước châu Âu: Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Tất cả đều cho phép công dân nhập cảnh không cần thị thực tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vị trí thứ 4 cũng hoàn toàn thuộc về châu Âu, với 10 quốc gia cùng đạt điểm 185, gồm: Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan và Na Uy.

Đứng thứ 5 là Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), với khả năng miễn thị thực tại 184 điểm đến.

UAE được đánh giá là quốc gia có bước tiến mạnh mẽ nhất trong 20 năm lịch sử của HPI. Theo báo cáo, thành tích này đến từ "sự gắn kết ngoại giao bền bỉ và chính sách tự do hóa thị thực" của quốc gia này.

Du khách tham quan thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại UAE tháng 11/2025. Ảnh: Việt Linh.

Trong khi đó, Anh là quốc gia sụt giảm mạnh nhất trong một năm, khi số điểm đến miễn thị thực giảm còn 182, ít hơn 8 điểm so với năm ngoái.

Mỹ trở lại vị trí thứ 10 với 179 điểm đến miễn thị thực, sau khi lần đầu rơi khỏi top 10 vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy đây không hẳn là sự phục hồi tích cực. Do nhiều quốc gia có thể đồng hạng hộ chiếu, hiện có tới 37 nước xếp trên Mỹ, nhiều hơn một nước so với cuối năm ngoái.

Trong 12 tháng qua, Mỹ mất quyền miễn thị thực tại 7 điểm đến, chỉ đứng sau Anh về mức sụt giảm theo năm. Tính trong 2 thập kỷ, đây là quốc gia có mức tụt hạng lớn thứ 3, sau Venezuela và Vanuatu, khi rơi từ vị trí thứ 4 xuống thứ 10.

Ở cuối bảng xếp hạng, Afghanistan tiếp tục đứng ở vị trí 101, thấp nhất, với chỉ 24 điểm đến miễn thị thực. Syria xếp thứ 100 với 26 điểm, còn Iraq đứng thứ 99 với 29 điểm.

Khoảng cách giữa hộ chiếu đứng đầu và cuối bảng lên tới 168 điểm đến.

"Trong 20 năm qua, khả năng di chuyển toàn cầu đã mở rộng đáng kể, nhưng lợi ích không được phân bổ đồng đều", ông Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners và là người sáng lập HPI, nói với CNN.

Theo ông, đặc quyền hộ chiếu ngày nay đóng vai trò then chốt trong việc định hình cơ hội, an ninh và sự tham gia kinh tế, khi lợi thế di chuyển ngày càng tập trung vào các quốc gia giàu mạnh và ổn định chính trị nhất.

Chỉ số hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng uy tín đánh giá hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp nguồn dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy về khả năng di chuyển toàn cầu.

Với dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích chuyên sâu được cập nhật thường xuyên về những thay đổi trong "sức mạnh hộ chiếu", HPI được xem là tài liệu tham khảo chuẩn mực cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.

Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026 theo Henley Passport Index: Singapore (192 điểm đến) Nhật Bản, Hàn Quốc (188) Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ (186) Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan, Na Uy (185) Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, UAE (184) Croatia, Czech, Estonia, Malta, New Zealand, Ba Lan (183) Australia, Latvia, Liechtenstein, Anh (182) Canada, Iceland, Lithuania (181) Malaysia (180) Mỹ (179)