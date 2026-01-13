3 nước châu Á có hộ chiếu quyền lực nhất thế giớ 2026

Theo báo cáo mới nhất của chỉ số hộ chiếu Henley, 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các quốc gia châu Á. Singapore đứng số 1, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng 2.

Cầu Helix nằm cạnh khu phức hợp nghỉ dưỡng Marina Bay Sands, trong khung cảnh hoàng hôn tại khu trung tâm tài chính Singapore, ngày 13/11/2018. Ảnh: Reuters.

Công dân Singapore được miễn thị thực khi nhập cảnh 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi trong bảng xếp hạng này. Nhật Bản và Hàn Quốc xếp ngay sau, với quyền miễn thị thực tại 188 điểm đến.

Theo cách tính của Henley, các quốc gia có cùng điểm số sẽ được xếp chung một thứ hạng. Có 5 nước châu Âu đồng hạng 3 gồm: Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ, cùng có 186 điểm đến được miễn thị thực.

Vị trí thứ 4 cũng thuộc về châu Âu, với 10 quốc gia cùng đạt 185 điểm, gồm: Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan và Na Uy.

Đứng thứ 5, với 184 điểm, là Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

UAE được đánh giá là quốc gia có bước tiến mạnh nhất trong 20 năm qua. Tính từ năm 2006, nước này đã bổ sung thêm 149 điểm đến miễn thị thực, tăng tổng cộng 57 bậc trên bảng xếp hạng. Báo cáo cho rằng kết quả này đến từ “nỗ lực ngoại giao bền bỉ và chính sách tự do hóa thị thực” của UAE.

Xếp hạng 6 gồm Croatia, CH Czech, Estonia, Malta, New Zealand và Ba Lan. Australia giữ vị trí thứ 7 cùng Latvia, Liechtenstein và Vương quốc Anh. Đáng chú ý, Anh là quốc gia sụt giảm mạnh nhất trong một năm qua, hiện chỉ còn quyền miễn thị thực tại 182 điểm đến, giảm 8 điểm đến so với 12 tháng trước.

Canada, Iceland và Lithuania đứng thứ 8 với 181 điểm; Malaysia xếp thứ 9 với 180 điểm.

Mỹ trở lại top 10, đứng thứ 10 với 179 điểm, sau khi lần đầu rơi khỏi top 10 vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng không mấy tích cực khi Mỹ chỉ đứng sau Anh về mức sụt giảm trong năm qua, mất quyền miễn thị thực tại 7 điểm đến. Trong 20 năm qua, Mỹ đã tụt 6 bậc, từ hạng 4 xuống hạng 10, mức giảm lớn thứ ba, chỉ sau Venezuela và Vanuatu.

Ở cuối bảng xếp hạng, Afghanistan tiếp tục đứng thứ 101, thấp nhất, với chỉ 24 điểm đến miễn thị thực. Syria xếp thứ 100 với 26 điểm, còn Iraq đứng thứ 99 với 29 điểm. Như vậy, khoảng cách giữa hộ chiếu mạnh nhất và yếu nhất lên tới 168 điểm đến.

Theo ông Misha Glenny, Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn ở Vienna (Áo), “quyền lực hộ chiếu phản ánh trực tiếp mức độ ổn định chính trị, uy tín ngoại giao và khả năng định hình các luật lệ quốc tế”.

Ông Glenny cho rằng trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng và chính trị nội bộ nhiều quốc gia trở nên bất ổn, việc sụt giảm mức độ quyền lực của hộ chiếu Mỹ và Anh không chỉ là hiện tượng “kỹ thuật”, mà còn là dấu hiệu của sự điều chỉnh địa chính trị sâu rộng hơn.

Ông Christian H. Kaelin, Chủ tịch hãng tư vấn quốc tịch và cư trú toàn cầu Henley & Partners (trụ sở tại London, Anh), cũng là người sáng lập ra chỉ số hộ chiếu Henley, trong 20 năm qua, khả năng để người dân trên thế giới di chuyển khắp toàn cầu đã mở rộng đáng kể, nhưng lợi ích phân bổ không đồng đều.

“Đặc quyền hộ chiếu ngày nay đóng vai trò then chốt trong việc định hình cơ hội, an ninh và sự tham gia kinh tế, với lợi thế ngày càng tập trung vào các quốc gia giàu có và ổn định chính trị”, ông Kaelin cho hay.

Ngoài Henley & Partners, Arton Capital cũng xây dựng chỉ số hộ chiếu, xếp hạng hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và 6 vùng lãnh thổ. Theo bảng xếp hạng năm 2026 của Arton Capital, UAE đứng đầu bảng xếp hạng với 179 điểm đến miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu, tiếp theo là Singapore và Tây Ban Nha, cùng đạt 175 điểm.