Mỹ lần đầu vắng mặt Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất

Do Henley xếp nhiều quốc gia cùng điểm số vào một thứ hạng, nên mặc dù đứng thứ 12, thực ra hộ chiếu Mỹ kém tổng cộng 36 nước khác.

Ảnh: Relocate Magazine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 14/10 đưa tin Mỹ lần đầu tiên văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất, nghĩa là công dân được đi nhiều nước nhất mà không cần xin visa (thị thực).

Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley (HPI) hằng quý mới nhất, dẫn đầu Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất là 3 nước châu Á gồm Singapore (được miễn visa tới 193 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới), Hàn Quốc (190) và Nhật Bản (189).

Trong khi đó, hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12, lần đầu tiên bật khỏi Top 10 kể từ khi bắt đầu công bố chỉ số HPI cách đây 20 năm.

Cùng giữ vị thứ 12 là Malaysia. Công dân hai nước này được miễn visa tới 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

HPI do Henley & Partners, công ty cố vấn quốc tịch và định cư toàn cầu có trụ sở ở London (Anh), thực hiện dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế.

Năm 2014, hộ chiếu Mỹ giữ vị trí số 1 và tới tháng 7 vừa qua, vẫn còn nằm trong Top 10.

Có một loạt lý do khiến hộ chiếu Mỹ phải rời Top 10. Tháng 4 vừa qua, Brazil chấm dứt miễn visa cho công dân Mỹ, Canada và Australia.

Trung Quốc đang đưa ra chính sách thân thiện hơn, miễn visa cho công dân hàng chục quốc gia, hầu hết ở châu Âu, như Đức và Pháp, nhưng không miễn visa cho công dân Mỹ.

Papua New Guinea và Myanmar cũng thay đổi chính sách nhập cảnh, giúp hộ chiếu nhiều quốc gia khác tăng thứ hạng, trong khi hộ chiếu Mỹ bị tụt hạng.