Mỹ lần đầu vắng mặt Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất

  • Thứ tư, 15/10/2025 08:02 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Do Henley xếp nhiều quốc gia cùng điểm số vào một thứ hạng, nên mặc dù đứng thứ 12, thực ra hộ chiếu Mỹ kém tổng cộng 36 nước khác.

Ảnh: Relocate Magazine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 14/10 đưa tin Mỹ lần đầu tiên văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất, nghĩa là công dân được đi nhiều nước nhất mà không cần xin visa (thị thực).

Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley (HPI) hằng quý mới nhất, dẫn đầu Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất là 3 nước châu Á gồm Singapore (được miễn visa tới 193 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới), Hàn Quốc (190) và Nhật Bản (189).

Trong khi đó, hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12, lần đầu tiên bật khỏi Top 10 kể từ khi bắt đầu công bố chỉ số HPI cách đây 20 năm.

Cùng giữ vị thứ 12 là Malaysia. Công dân hai nước này được miễn visa tới 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

HPI do Henley & Partners, công ty cố vấn quốc tịch và định cư toàn cầu có trụ sở ở London (Anh), thực hiện dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế.

Năm 2014, hộ chiếu Mỹ giữ vị trí số 1 và tới tháng 7 vừa qua, vẫn còn nằm trong Top 10.

Có một loạt lý do khiến hộ chiếu Mỹ phải rời Top 10. Tháng 4 vừa qua, Brazil chấm dứt miễn visa cho công dân Mỹ, CanadaAustralia.

Trung Quốc đang đưa ra chính sách thân thiện hơn, miễn visa cho công dân hàng chục quốc gia, hầu hết ở châu Âu, như ĐứcPháp, nhưng không miễn visa cho công dân Mỹ.

Papua New Guinea và Myanmar cũng thay đổi chính sách nhập cảnh, giúp hộ chiếu nhiều quốc gia khác tăng thứ hạng, trong khi hộ chiếu Mỹ bị tụt hạng.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://www.vietnamplus.vn/my-lan-dau-tien-vang-mat-trong-top-10-quoc-gia-co-ho-chieu-quyen-luc-nhat-post1070371.vnp

TTXVN

hộ chiếu Mỹ Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Pháp Singapore Australia Đức Canada hộ chiếu quyền lực xếp hạng hộ chiếu Henley Passport Index miễn visa Top 10 quốc gia

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

