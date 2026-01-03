Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc siết video AI nhảm nhí

  • Thứ bảy, 3/1/2026 11:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng nhằm trấn áp các video dùng AI xuyên tạc, giễu nhại hoặc tục hóa phim, truyện kinh điển, với mục tiêu bảo vệ văn hóa và giới trẻ.

video AI anh 1

Chiến dịch trấn áp video AI của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/1, do Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) triển khai. Đây là cơ quan cấp bộ phụ trách quản lý nhiều đơn vị phát thanh - truyền hình lớn, trong đó có Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trong thông báo đăng trên WeChat ngày 31/12, NRTA cho biết sẽ gỡ bỏ các video chế nhạo “chiếm dụng và bóp méo văn hóa Trung Hoa”, đặc biệt là những nội dung sử dụng AI để làm sai lệch tinh thần nguyên tác, CNA cho biết.

Đối tượng bị xử lý bao gồm các video AI dựa trên những tác phẩm nổi tiếng như Tây du ký, Tam quốc diễn nghĩa, cũng như các nội dung tái hiện sai lệch hình tượng “những anh hùng, nhân vật tiêu biểu của Trung Quốc”.

Theo NRTA, các clip chứa yếu tố bạo lực, kỳ dị, dung tục hoặc lan truyền “giá trị lệch lạc”, vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, cũng sẽ bị xóa bỏ.

“Cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh, một số tài khoản trực tuyến đã lạm dụng công nghệ này để biến tấu phản cảm, giải cấu trúc kỳ quái và tục hóa các tác phẩm kinh điển”, NRTA nhận định, đồng thời chỉ trích xu hướng này là “lệch chuẩn và dung tục”.

Cơ quan quản lý cảnh báo, các video dạng này không chỉ làm sai lệch tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc, tạo điều kiện cho hành vi xâm phạm bản quyền, mà còn gây tổn hại tới sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và làm nhiễu loạn nhận thức văn hóa, thực tế của trẻ em.

“Chiến dịch cũng sẽ làm sạch các nội dung hoạt hình bạo lực hoặc khiêu dâm sử dụng những nhân vật quen thuộc, được trẻ em yêu thích”, NRTA nhấn mạnh, đồng thời cho biết các video bóp méo lịch sử và văn hóa Trung Quốc sẽ bị xử lý vì có thể “làm tổn hại bản sắc văn hóa”.

video AI anh 2

Đoạn clip đã được chỉnh sửa bằng AI trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Chân Hoàn Truyện. Ảnh: Douyin

Mục tiêu của chiến dịch là đảo ngược xu hướng lan truyền các video AI bị chỉnh sửa theo hướng tiêu cực, đồng thời tạo dựng môi trường mạng lành mạnh, phục vụ sự phát triển toàn diện của thanh thiếu niên.

Trên thực tế, các video AI mang tính châm biếm, dựng tình huống giả hiện vẫn thu hút lượng lớn người xem, đặc biệt là giới trẻ, trên nhiều nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc.

Chiến dịch của NRTA được triển khai trong bối cảnh truyền thông nước này liên tục phản ánh sự bùng nổ của các clip AI chế tác từ tác phẩm kinh điển. Những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tây du ký (1986) hay Hồng lâu mộng (1987) thường xuyên bị sử dụng làm “nguyên liệu” cho các video AI lan truyền mạnh trên mạng.

Trên nền tảng video ngắn Douyin, một clip từng thu hút hơn 474.000 lượt thích cho thấy hình tượng Phật Tổ trong Tây du ký cầm súng và lái trực thăng bay lên thiên đình, gây nhiều tranh cãi.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các nền tảng trực tuyến, bao gồm mạng xã hội và website chia sẻ video, được yêu cầu tăng cường kiểm duyệt nội dung và gỡ bỏ những video “không phù hợp”. Các tài khoản vi phạm sẽ bị xử phạt, đồng thời nền tảng phải chịu trách nhiệm trong việc xử lý các trường hợp này.

CCTV trước đó đưa tin ngưỡng tiếp cận công nghệ AI tạo sinh hiện rất thấp, với nhiều video hướng dẫn lan truyền trên nền tảng video ngắn, cho phép người dùng tạo clip chế nhạo mà không cần kỹ năng kỹ thuật cao.

Trong một bài bình luận đăng ngày 1/1, tờ Beijing News cảnh báo rằng các bản “chuyển thể AI” này không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn làm xói mòn giá trị văn hóa truyền thống. Những clip dung tục đặc biệt có nguy cơ tác động tiêu cực tới trẻ vị thành niên, và việc “xúc phạm kinh điển” có thể vượt quá giới hạn chấp nhận của xã hội.

Lâm Phương

