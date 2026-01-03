Nhà giàu Trung Quốc tìm người đẻ thuê tại Mỹ

"Noi gương" Elon Musk có 14 người con, một số tỷ phú Trung Quốc đang tìm đến các bà mẹ "đẻ thuê" tại Mỹ để sinh ra hàng loạt trẻ em, làm dấy lên lo ngại về cả đạo đức và pháp lý.

Bạn gái lâu năm của Từ Ba, tỷ phú Trung Quốc trong lĩnh vực trò chơi điện tử, gần đây gây chấn động khi tuyên bố ông này có tới 300 người con sinh ra nhờ "đẻ thuê". Từ bác bỏ, nói rằng mình chỉ có 100 người con và không phải tất cả đều được sinh bằng hình thức này. Theo lời Từ, bạn gái ông cũng có 21 người con sinh nhờ mang thai hộ của riêng mình, trong đó 12 trẻ chào đời tại Mỹ.

Một doanh nhân khác là Uông Huy Vũ, người làm giàu từ lĩnh vực giáo dục tư nhân, được truyền thông Trung Quốc cho là đã “mua” 20 trứng của phụ nữ Mỹ, trong đó có người mẫu và phụ nữ có bằng tiến sĩ, với mục tiêu lâu dài là có 100 người con thuộc nhóm giàu có. Ít nhất 10 trẻ đã được sinh ra, tất cả đều do các bà mẹ da trắng mang thai.

Từ Ba (trái) và Uông Huy Vũ. Ảnh: VCG.

Chọn tinh hoa từ “con đàn cháu đống”

Theo tạp chí First Thing, trong bối cảnh các cơ quan chức năng Mỹ ngày càng siết chặt quản lý, hình thức du lịch sinh con truyền thống (phụ nữ mang thai gần ngày sinh sang Mỹ để sinh con lấy quốc tịch) đang dần suy giảm. Thay vào đó, dạng du lịch sinh sản công nghệ cao mới đang nổi lên, chính là hình thức mang thai hộ.

Trong khi phần lớn quốc gia phát triển cấm mang thai hộ thương mại xuyên biên giới, Mỹ lại là nước hiếm hoi duy trì ngành công nghiệp sinh sản quốc tế. Mô hình này cho phép người nước ngoài có con thông qua các bà mẹ mang thai hộ tại Mỹ, sau đó đưa trẻ về nước cùng quốc tịch Mỹ. Khi đứa trẻ đủ 21 tuổi, cả gia đình có thể xin thẻ xanh, con đường nhập tích mà một công ty môi giới mô tả là rẻ hơn so với chương trình thị thực EB-5.

Năm 2024, tạp chí Fertility and Sterility của Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ công bố nghiên cứu cho thấy số hợp đồng mang thai hộ quốc tế tại Mỹ giai đoạn 2014-2020 gần như tăng gấp đôi. Trong đó, công dân Trung Quốc chiếm 41,7%.

Động cơ của người tìm đẻ thuê rất đa dạng: Bảo đảm người thừa kế trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Trung Quốc lao dốc, sắp đặt hôn nhân cho con gái, gom tài sản, hoặc nuôi dưỡng những nhóm trẻ được định hướng lãnh đạo trong kinh doanh và công nghệ. Đáng chú ý, trái với xu hướng chuộng con trai trước đây, một số gia đình nay chủ động chọn sinh con gái, với niềm tin rằng nhiều ngành nghề tương lai sẽ ưu ái nữ giới hơn.

Trả lời Wall Street Journal, Nathan Zhang, giám đốc một công ty môi giới mang thai hộ, cho biết phần lớn khách hàng Trung Quốc là những người “biết điều và có trách nhiệm” nhưng gặp khó khăn sinh con theo cách tự nhiên và chỉ mong có 1-2 con. Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên phải đối mặt với những yêu cầu bất thường. Một người đàn ông độc thân từng đề nghị có 200 đứa trẻ thông qua mang thai hộ.

“Tôi từ chối ngay”, Zhang nói, đồng thời cho biết ông thường từ chối nhiều khách hàng vì lý do đạo đức. “Chúng tôi không nhận những người muốn có hơn 3 đứa trẻ”.

Một người đàn ông độc thân giàu có khác yêu cầu Zhang giúp có “rất nhiều” con, nhưng không nói rõ con số.

“Câu hỏi đầu tiên của tôi là, ai sẽ nuôi đứa trẻ cho anh”, Zhang kể. “Tôi nói thẳng là không thể giúp, vì điều đó quá vô trách nhiệm”.

Tấm biển có nội dung “Thêm một trẻ, thêm phần vui” tại Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều động thái để thúc đẩy tỷ lệ sinh, trong đó có việc hủy bỏ chính sách một con. Ảnh: Wall Street Journal.

Hiện tượng “mang thai hộ cực đoan” bắt đầu thu hút chú ý khi vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa tỷ phú Từ và bạn gái cũ Sương Kính xuất hiện trên báo chí Trung Quốc cách đây 1 năm. Ông Từ, nhà sáng lập Duoyi Network, công ty phát triển trò chơi trực tuyến nổi tiếng, quen Sương qua trang web hẹn hò khi cô còn là sinh viên. Hai người sống chung nhưng không kết hôn. Khi chia tay, Từ kiện Sương đòi lại 42 triệu USD , cho rằng đó là tiền cho vay, nhưng Sương nói đó là quà tặng.

Tòa án đứng về phía Sương sau khi nghe cô trình bày số tiền này được dùng để giúp nuôi dưỡng 300 người con của Từ, trong đó có 11 trẻ là con chung. Trả lời báo chí, công ty của Từ bác bỏ các tuyên bố của Sương.

Trước đó, Từ cũng nhiều lần đưa ra những phát biểu gây chú ý như có lúc ông nói mình có con với 12 phụ nữ, có lúc tự nhận là “tinh hoa đàn ông triệu người có một” và muốn có 50 con trai, để ít nhất 10 người con sẽ trở thành “tinh hoa hàng đầu”.

Trong quá trình tìm hiểu, tờ Wall Street Journal tuần trước đã có thể lấy được hồ sơ tòa án tại Mỹ, cho thấy thẩm phán đã từ chối cho Từ được tiếp cận một số người con sinh bằng mang thai hộ.

Vị thẩm phán tỏ ra lo ngại khi trong buổi gọi video call, Từ nói muốn có 20 người con sinh bằng mang thai hộ, ưu tiên con trai, nhưng lại “quá bận” nên chưa thể sang Mỹ gặp những đứa trẻ đã chào đời. Buổi làm việc này liên quan đến 4 đứa trẻ chưa sinh, trong khi còn ít nhất 8 trường hợp khác đang trong các giai đoạn khác nhau của quy trình mang thai hộ.

Sau bài báo của Wall Street Journal, công ty của Từ tiếp tục ra thông cáo phủ nhận, cho rằng con số 100 trẻ sinh bằng mang thai hộ là do dịch sai. Theo thông cáo, Từ thực tế chỉ có 100 người con, nhưng chỉ 12 trẻ được sinh bằng hình thức mang thai hộ.

Một công ty môi giới mang thai hộ có trụ sở tại California chuyên phục vụ khách hàng Trung Quốc và quốc tế, đã có gian hàng tại Triển lãm Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh hồi tháng 10. Ảnh: Wall Street Journal.

Giấc mơ Mỹ phiên bản "nhà đông con"

Một doanh nhân khác, Uông Huy Vũ cũng cho rằng nhiều thông tin về tham vọng sinh con hàng loạt của mình chỉ là “tin đồn”. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, ông từng nói với người quen mình thích con gái hơn, để sau này nuôi dưỡng rồi “gả” cho những người chồng có thu nhập cao.

Giống Từ, Huy Vũ dường như chịu ảnh hưởng từ tư duy của giới “đại gia” trong lĩnh vực công nghệ như Elon Musk, những người tin rằng họ có trách nhiệm sinh ra nhiều con cái với gene vượt trội.

Trong số những người hậu thuẫn cho các công ty thụ tinh trong ống nghiệm mới phục vụ thị trường châu Á có Peter Thiel, tỷ phú sáng lập Paypal và Palantir Technologies, người từng bày tỏ lo ngại về tỷ lệ sinh đang giảm tại các nước phương Tây.

Elon Musk (trái) và Peter Thiel. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa có luật tại Mỹ cấm một gia đình có nhiều ca sinh con thông qua mang thai hộ. Tuy nhiên, các động thái pháp lý ban đầu đã xuất hiện.

Cảnh sát California đang điều tra cáo buộc ngược đãi trẻ em liên quan đến cặp đôi gốc Hoa tại Mỹ bị phát hiện tổ chức sắp xếp cho 22 trẻ sống cùng bảo mẫu, tất cả đều sinh nhờ mang thai hộ.

Các quy định nhằm hạn chế tình trạng phụ nữ đến Mỹ sinh con để con nhận quốc tịch đã được siết chặt, nhưng không áp dụng với mang thai hộ, do người trực tiếp sinh con thường là công dân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố muốn chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh tại Mỹ, nhưng tính hợp hiến của động thái này vẫn đang được Tòa án Tối cao xem xét.

Theo Zhang, phần lớn khách hàng của ông không gây vấn đề, trong đó có nhiều phụ nữ Trung Quốc độc thân, tập trung vào sự nghiệp và muốn nuôi con mà không cần người cha. Tuy nhiên, ông cho rằng giấc mơ Mỹ “phiên bản đặc biệt” mà Musk và các tỷ phú ủng hộ, đang ngày càng phổ biến.

“Mô hình mà Elon theo đuổi là chọn phụ nữ đẹp và thông minh để làm mẹ của con mình”, Zhang nói. “Tìm người phụ nữ thông minh, dùng trứng và đầu óc của người ấy để nuôi dạy đứa trẻ. Sau đó hiến tinh trùng, lập quỹ tín thác để lo cho đứa trẻ và người mẹ”.