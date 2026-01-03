Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Ukraine muốn bổ nhiệm đồng minh trẻ tuổi làm bộ trưởng quốc phòng

  • Thứ bảy, 3/1/2026 14:07 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Mykhailo Fedorov, người được mệnh danh là "ông trùm công nghệ thông tin" của Ukraine và là đồng minh thân tín của tổng thống, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Mykhailo Fedorov. Ảnh: Pravda.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Ukraine lao đao vì bê bối tham nhũng của một số quan chức cấp cao.

Trong bài phát biểu qua video tối 2/1, ông Zelensky ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Denis Shmygal vì những kết quả mà ông đã đạt được, đồng thời tuyên bố ông sẽ vẫn là một phần của chính phủ, mặc dù chi tiết về vai trò mới của ông chưa được công bố ngay lập tức. Nhiệm kỳ của ông Shmygal kéo dài chưa đầy sáu tháng.

"Tôi cũng đã quyết định thay đổi hình thức làm việc của Bộ Quốc phòng Ukraine. Ông Mykhailo Fedorov tham gia sâu vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực máy bay không người lái và rất năng nổ trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình công cộng", ông Zelensky nói, ca ngợi chuyên môn của ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Fedorov (34 tuổi) hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất và Bộ trưởng Chuyển đổi số, giám sát nền tảng "Diia", một cổng dịch vụ chính phủ điện tử.

Cũng trong ngày 2/1, ông Zelensky thông báo ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, sẽ trở thành Chánh Văn phòng Tổng thống, thay thế ông Andrii Yermak. Ông Yermak đã từ chức trước đó vì liên quan đến bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

Theo Pravda, ông Zelensky cũng dự định bãi nhiệm ông Vasyl Maliuk, lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine, và đang cân nhắc bổ nhiệm ông làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine hoặc Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Nga dồn dập trả đũa Ukraine

Quân đội Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn và sáu đợt tập kích theo nhóm nhằm vào các cơ sở sản xuất UAV, hạ tầng năng lượng và những mục tiêu quân sự khác bên trong Ukraine.

14 giờ trước

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm trùm tình báo làm Chánh văn phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã bổ nhiệm người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Tướng Kirill Budanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống.

14 giờ trước

Nga trưng bằng chứng pháp y vụ UAV Ukraine tấn công nơi ở ông Putin

Moskva tuyên bố rằng phân tích pháp y có thể chứng minh UAV Ukraine đã được lập trình đường bay hướng tới nơi ở của Tổng thống Putin sau khi CIA bày tỏ nghi ngờ đối với các cáo buộc của Moskva.

32:1925 hôm qua

https://tienphong.vn/tong-thong-ukraine-muon-bo-nhiem-dong-minh-tre-tuoi-lam-bo-truong-quoc-phong-post1809936.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Ukraine ông Zelensky Mykhailo Fedorov Bộ trưởng Quóc phòng đồng minh

    Hang loat tieng no lon vang len o thu do Caracas hinh anh

    Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas

    1 giờ trước 16:51 3/1/2026

    0

    Ít nhất 7 vụ nổ đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Người ta cũng nghe thấy tiếng máy bay bay thấp vào khoảng 2h ngày 3/1 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất căng thẳng.

