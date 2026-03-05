'Chảo lửa' Trung Đông nóng rực qua ảnh

|
Bước sang ngày thứ 6 của cuộc xung đột, nhiều thành phố ở Iran gồm cả thủ đô Tehran, tiếp tục rung chuyển vì các đợt không kích của Mỹ - Israel.
Một người dân táo chạy khỏi vùng chiến sự Iran mô tả tình trạng bom nổ xuất hiện ở mọi hướng - từ phía Bắc, Nam đến Đông, Tây - nhắm vào mọi loại mục tiêu.
Các cuộc không kích của liên quân vào Iran không ngừng gia tăng, khiến nhiều công trình đổ sập. Bộ Tài chính Israel hôm 4/3 cảnh báo rằng chi phí đối với nền kinh tế nước này ước tính thiệt hại 3 tỷ USD/mỗi tuần nếu tiếp tục tình trạng chiến tranh như hiện nay.
Sau hàng loạt tiếng nổ lớn, nhiều tòa nhà ở Israel cũng đã sụp đổ. Truyền thông Israel đưa tin về nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy tại khu vực miền Trung nước này, khi các hệ thống phòng thủ tiến hành đánh chặn loạt tên lửa phóng đến từ phía Iran.
Các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran đã đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy bạo lực mới. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, nhiều khu dân cư, cơ sở an ninh và hạ tầng tại Iran bị hư hại sau các cuộc tấn công.
Người dân Iran thẫn thờ nhìn vào hiện trường tan hoang của một đồn cảnh sát tại Tehran sau trận tập kích dữ dội ngày 2/3. Tại nhiều khu vực, lực lượng cứu hộ phải vật lộn giữa các mảng tường đổ để tìm kiếm những người còn mắc kẹt.
Khói lửa bao trùm các mục tiêu chiến lược tại Iran sau chuỗi tập kích của Mỹ - Israel. Trong tuyên bố đanh thép phát đi trên truyền hình nhà nước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã sẵn sàng cho kịch bản "phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế khu vực" nhằm trả đũa những gì họ gọi là hành động gây rối và lừa dối của Mỹ.
Giới chức Iran cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các mục tiêu dân sự trên khắp cả nước, bao gồm trường học và bệnh viện.
Khung cảnh tan hoang tại bệnh viện Gandhi Hotel Hospital (phía bắc Tehran) sau các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ - Israel vào ngày 2/3.
Vụ tấn công gây hư hại nghiêm trọng về cấu trúc tòa nhà, khiến kính vỡ và gạch đá văng tung tóe khắp các sảnh chờ, buộc các bệnh nhân và nhân viên y tế phải sơ tán khẩn cấp. Ngay sau sự việc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ các cơ sở y tế theo luật pháp quốc tế giữa bối cảnh số người thiệt mạng tại Iran gia tăng chỉ sau ít ngày chiến sự.
Trong khi đó, ngày 4/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani Baghaei công bố danh sách các vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện, nhằm vào khu dân cư, chợ dân sinh và trung tâm y tế. Theo phía Iran, trong những giờ đầu của chiến dịch, một cuộc không kích đã đánh trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab ở miền Nam nước này, khiến 165 người thiệt mạng.
Người dân Iran đau đớn khi người thân thiệt mạng trong vụ không kích trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab của Israel và Mỹ.
Các cuộc tấn công và phản công giữa các bên khiến nhiều khu vực tại Iran tiếp tục chìm trong khói lửa. Giới quan sát lo ngại rằng xung đột có thể kéo dài và lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông nếu không có nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ảnh: Reuters.
Cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ - Israel đang khiến người dân tại Tehran, Tel Aviv và nhiều nơi khác trong khu vực rơi vào cảnh ly tán, phải rời bỏ nhà cửa hoặc tìm cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt giữa khói lửa chiến sự. Ảnh: Reuters.
Vấn đề Trung Đông
