Tổng thống Ukraine bổ nhiệm trùm tình báo làm Chánh văn phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã bổ nhiệm người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Tướng Kirill Budanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống.

Lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng. Ảnh: Reuters

Theo kênh RT (Nga), chức vụ then chốt này để trống từ cuối tháng 11, sau khi cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andrey Yermak từ chức vì liên quan đến bê bối tham nhũng lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/1 xác nhận trên mạng xã hội X rằng ông đã gặp Giám đốc HUR - Tướng Budanov tại Kyiv và đề nghị ông này đảm nhiệm vị trí nói trên.

Theo ông Zelensky, Ukraine hiện cần tập trung cao độ hơn vào an ninh, phát triển lực lượng vũ trang cũng như “kênh ngoại giao trong tiến trình đàm phán”.

Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ lý do chọn ông Budanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống là bởi quan chức 39 tuổi này “có kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực trên và đủ đủ năng lực để mang lại kết quả”.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), ông Kirill Budanov sinh ngày 4/1/1986 tại Kyiv. Khi mới tròn 37 tuổi, ông đã mang quân hàm Thiếu Tướng, cấp bậc mà các quân đội phương Tây thường chỉ dành cho sĩ quan ngoài 50 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Học viện Lục quân Odesa năm 2007, ông bắt đầu công tác tại Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR).

Trong khi đó, kênh CNN (Mỹ) cho biết, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống - ông Yermak đã từ chức vào tháng 11/2025 sau khi lực lượng chống tham nhũng khám xét nơi ở của ông. Ông Yermak là đối tượng điều tra của Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) trong vụ án liên quan đến Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom.

Energoatom là doanh nghiệp nhà nước cung cấp hơn một nửa sản lượng điện của Ukraine. Trong thời gian qua, một lượng đáng kể vốn của Ukraine và quốc tế đã đổ vào ngành năng lượng trong bối cảnh cơ sở hạ tầng liên tục phải sửa chữa sau các đợt không kích của Nga.