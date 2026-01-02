Nga trưng bằng chứng pháp y vụ UAV Ukraine tấn công nơi ở ông Putin

Moskva tuyên bố rằng phân tích pháp y có thể chứng minh UAV Ukraine đã được lập trình đường bay hướng tới nơi ở của Tổng thống Putin sau khi CIA bày tỏ nghi ngờ đối với các cáo buộc của Moskva.

Khu nhà ở Valdai được bao quanh bởi hệ thống phòng không, nhìn từ không gian Ảnh: SvobodaRadio/X.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 1/1 cho biết cùng ngày, Moskva cam kết sẽ cung cấp bằng chứng cho Washington nhằm chứng minh rằng Kyiv đã tìm cách tấn công khu nhà ở Valdai của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra nghi ngờ đối với cáo buộc này.

Theo The Wall Street Journal, vào ngày 30/12, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào ông Putin hay bất kỳ nơi ở nào của ông trong chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái đầu tuần này.

Vào ngày 31/12, phía Liên bang Nga đã lên tiếng phản bác, khẳng định rằng phân tích pháp y đối với một thiết bị bay không người lái Ukraine bị bắn hạ đã cho ra dữ liệu dẫn đường chỉ trực tiếp tới nơi ở của Tổng thống Putin.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết: “Trong quá trình kiểm tra kỹ thuật đặc biệt đối với mô-đun hệ thống dẫn đường của một trong các thiết bị bay không người lái Ukraine… đại diện các cơ quan đặc biệt của Liên bang Nga đã trích xuất được một tệp nhiệm vụ bay đã được nạp sẵn”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm: “Việc giải mã dữ liệu định tuyến cho thấy mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine ngày 29/12/2025 là một trong các cơ sở thuộc khu nhà ở của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”, đồng thời nói rằng Liên bang Nga sẽ chuyển các tài liệu này cho Washington “thông qua các kênh đã được thiết lập”.

Washington chưa có phản hồi công khai, cũng như chưa xác nhận đã nhận được bất kỳ tài liệu nào hay chưa.

Bản đồ bản đồ vụ Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, theo kênh RT của Liên bang Nga, vào ngày 29/12, Ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov cho biết trong đêm 28-29/12, “chế độ Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng 91 thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết toàn bộ 91 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Moskva vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng “lập trường đàm phán của Liên bang Nga sẽ được điều chỉnh” trước những “hành động liều lĩnh” của Ukraine.

“Các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa và thời điểm thực hiện bởi Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã được xác định”, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga cảnh báo.

Về phần mình, theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS sáng 30/12, ông Yury Ushakov, Trợ lý về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết vào hôm 29/12, Tổng thống Vladimir Putin đã có thêm một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Putin đã lưu ý với Tổng thống Trump rằng “ngay sau các cuộc đàm phán tại Mar-a-Lago”, Kyiv đã tiến hành một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của ông, đồng thời cảnh báo rằng những hành động khủng bố này “sẽ không thể không phải chịu phản ứng nghiêm khắc nhất”.

Tổng thống Liên bang Nga nói với lãnh đạo Mỹ rằng lập trường đàm phán của Moskva về Ukraine “sẽ được xem xét lại đối với toàn bộ một loạt các thỏa thuận và giải pháp đã đạt được trong giai đoạn trước đó” sau hành vi khủng bố nhà nước của Kyiv.

“Phía Mỹ cần phải hiểu điều này”, ông Putin nhấn mạnh.

Nga công bố video cáo buộc UAV Ukraine tấn công nơi ở ông Putin

Theo báo The Kyiv Post, các cáo buộc xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Trump có cuộc gặp kéo dài gần ba giờ với Tổng thống Volodymyr Zelensky, cuộc gặp mà Tổng thống Mỹ mô tả là “rất tuyệt vời”. Ông Trump thậm chí còn nêu khả năng sẽ tới Kyiv để trực tiếp thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.

Kyiv bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng Moskva đang bịa đặt nhằm tạo cớ cho các cuộc tấn công trong tương lai vào các cơ quan nhà nước Ukraine và tìm cách phá hoại một lộ trình hòa bình tạm thời do Mỹ dẫn dắt.

Trước làn sóng hoài nghi ngày càng gia tăng, vào ngày 30/12, Liên bang Nga đã công bố đoạn video và một bản đồ mà họ cho là ủng hộ câu chuyện của mình, nhưnggười phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi gọi chúng là “nực cười”.

Một đồ họa do Bộ Quốc phòng Nga công bố mô tả khoảng 50 trong số 91 thiết bị bay không người lái bị cáo buộc hướng tới Valdai đã bị đánh chặn ở vị trí cách khu nhà này hàng trăm km về phía Nam.

Tuy nhiên, không có lời giải thích nào được đưa ra về cách các nhà chức trách Liên bang Nga xác định được điểm đến cuối cùng của các thiết bị bay không người lái này.

Hôm thứ Tư, The Wall Street Journal đưa tin rằng một đánh giá của CIA đã kết luận không có nỗ lực nào nhằm nhắm mục tiêu vào ông Putin hay các nơi ở của ông. Theo báo cáo, Ukraine thực tế đang nhắm tới một cơ sở quân sự khác trong khu vực Novgorod, cách xa khu nhà Valdai.

Theo đại CNN của Mỹ, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã báo cáo các phát hiện này với Tổng thống Trump.

Ngày 31/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một bài xã luận của báo The New York Post với tiêu đề “Sự khoa trương về ‘cuộc tấn công’ vào nơi ở của ông Putin cho thấy Liên bang Nga mới là bên cản trở hòa bình”, trong đó đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của tuyên bố từ phía Liên bang Nga.

Chia sẻ mới này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý so với đầu tuần, khi ông Trump nói rằng ông “rất tức giận” với Ukraine sau cuộc điện đàm với ông Putin, trong đó Tổng thống Nga nhắc lại các cáo buộc rằng thiết bị bay không người lái Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nơi ở của ông.