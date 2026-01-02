CIA bác cáo buộc vụ UAV Ukraine tấn công nơi ở ông Putin

CIA lên tiếng trước cáo buộc của Nga về việc UAV Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Theo Đài CNN, đánh giá này đã được Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe trực tiếp báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đánh giá rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào một nơi ở được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sử dụng, qua đó xác nhận sự phủ nhận ngay lập tức của Kyiv và làm suy yếu các cáo buộc do Moskva đưa ra ngày 29/12.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 1/1, theo giờ địa phương, dẫn thông tin do Đài CNN của Mỹ cho biết đánh giá này đã được Giám đốc CIA John Ratcliffe trực tiếp báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

CNN cho biết Giám đốc CIA John Ratcliffe đã báo cáo với ông Trump trong ngày 31/12/2025 rằng tuy có xảy ra một vụ tấn công, nhưng không diễn ra tại khu vực lân cận khu nhà ở của Tổng thống Nga.

Trước đó, theo kênh RT của Liên bang Nga, vào ngày 29/12, Ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov cho biết trong đêm 28-29/12, “chế độ Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng 91 thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết toàn bộ 91 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Moskva vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng “lập trường đàm phán của Liên bang Nga sẽ được điều chỉnh” trước những “hành động liều lĩnh” của Ukraine.

“Các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa và thời điểm thực hiện bởi Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã được xác định”, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga cảnh báo.

Về phần mình, theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS sáng 30/12, ông Yury Ushakov, Trợ lý về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết vào hôm 29/12, Tổng thống Vladimir Putin đã có thêm một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Putin đã lưu ý với Tổng thống Trump rằng “ngay sau các cuộc đàm phán tại Mar-a-Lago”, Kyiv đã tiến hành một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của ông, đồng thời cảnh báo rằng những hành động khủng bố này “sẽ không thể không phải chịu phản ứng nghiêm khắc nhất”.

Tổng thống Liên bang Nga nói với lãnh đạo Mỹ rằng lập trường đàm phán của Moskva về Ukraine “sẽ được xem xét lại đối với toàn bộ một loạt các thỏa thuận và giải pháp đã đạt được trong giai đoạn trước đó” sau hành vi khủng bố nhà nước của Kyiv.

“Phía Mỹ cần phải hiểu điều này”, ông Putin nhấn mạnh.

Ngày 31/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một bài xã luận của báo The New York Post với tiêu đề “Sự khoa trương về ‘cuộc tấn công’ vào nơi ở của ông Putin cho thấy Liên bang Nga mới là bên cản trở hòa bình”, trong đó đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của tuyên bố từ phía Liên bang Nga.

Trong phản ứng ban đầu, kênh TVP World của Ba Lan sáng 30/12 cho biết khi được các nhà báo hỏi về phản ứng của mình, Tổng thống Trump nói: “Tôi không thích chuyện này. Nó không tốt… Hôm nay, tôi được Tổng thống Putin cho biết về việc đó. Tôi đã rất tức giận về chuyện này”.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng vụ tấn công bị cáo buộc xảy ra đúng vào thời điểm then chốt trong nỗ lực của ông nhằm làm trung gian hòa giải giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Ông Trump nói: “Đây là một giai đoạn rất nhạy cảm. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Tấn công thì là một chuyện, vì họ đang tấn công lẫn nhau. Nhưng tấn công vào nhà của ông ấy thì là chuyện khác. Đây không phải là lúc để làm bất kỳ điều gì như vậy”.

Khi được hỏi liệu có bằng chứng nào ủng hộ các tuyên bố của Liên bang Nga hay không, ông Trump trả lời: “Chúng ta sẽ tìm hiểu”.

Sau đó, theo CNN, ngày 31/12, ông Trump đã chia sẻ một bài xã luận của báo The New York Post với tiêu đề “Sự khoa trương về ‘cuộc tấn công’ vào nơi ở của ông Putin cho thấy Liên bang Nga mới là bên cản trở hòa bình”, trong đó đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của tuyên bố từ phía Liên bang Nga.

Cáo buộc này xuất hiện đúng vào thời điểm Ukraine và Mỹ đang phối hợp xây dựng một khuôn khổ hòa bình cập nhật, thời điểm mà Kyiv cho rằng là có chủ ý.

Cùng ngày tuyên bố được đưa ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của Liên bang Nga, gọi đó là “một lời dối trá nữa” và cảnh báo rằng Liên bang Nga đang “tìm cớ” cho các cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Bản đồ bản đồ vụ Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Sau khi CIA bác bỏ các tuyên bố của Moskva, Tổng cục Tình báo Quân sự Liên bang Nga (GRU) đã bàn giao cái mà họ cho là dữ liệu dẫn đường đã được giải mã và bộ điều khiển của một thiết bị bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên đường tới nơi ở của Tổng thống Putin.

“Trong một số thiết bị bay không người lái này, các hệ thống dẫn đường được bảo quản khá tốt và vẫn hoạt động đầy đủ”, Giám đốc GRU Igor Kostyukov nói với đại diện Tùy viên Quân sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, trong một đoạn video do GRU công bố.