Nga công bố bản đồ Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một bản đồ cho thấy lộ trình các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa Ukraine phóng vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bản đồ mà Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy Ukraine phóng các UAV từ nhiều địa điểm khác nhau. Các UAV bay theo hướng Bắc về khu vực Novgorod của Nga, đi qua các khu vực Bryansk, Smolensk và Tver, theo đài RT ngày 31/12.

Theo bản đồ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 49 chiếc UAV trên khu vực Bryansk, một chiếc trên khu vực Smolensk và 41 chiếc khác trên khu vực Novgorod khi chúng tiếp cận nơi ở của Tổng thống Putin.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy các mảnh vỡ của một trong những UAV đã được sử dụng trong vụ tấn công bất thành này. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về vụ tấn công do Ukraine lên kế hoạch nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga.

Trước đó, ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod. Phát biểu với báo giới tại Moskva, ông Lavrov nói rằng vào đêm 28 rạng sáng 29/12, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng 91 UAV.

Ngoại trưởng Nga khẳng định toàn bộ số UAV trên đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga bắn hạ, đồng thời cho biết không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Theo ông Lavrov, Nga sẽ tiến hành các đòn tấn công trả đũa sau vụ việc, trong đó các mục tiêu cũng như thời điểm thực hiện đã được xác định. Nga cũng sẽ xem xét lại lập trường đàm phán sau vụ tấn công này.

Ông Lavrov nhấn mạnh, hành động trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Nga và Mỹ nhằm tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy sẽ bị đáp trả. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Nga về vụ tấn công nói trên, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm phương hại tới các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã thông báo với Tổng thống Trump về vụ tấn công nơi ở của ông tại tỉnh Novgorod.

Tổng thống Mỹ cho biết ông bị sốc trước thông tin này và cảnh báo rằng vụ tấn công sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Mỹ trong việc làm việc với nhà lãnh đạo Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nói rằng may mắn là Mỹ không hề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.