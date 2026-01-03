Nga dồn dập trả đũa Ukraine

Quân đội Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn và sáu đợt tập kích theo nhóm nhằm vào các cơ sở sản xuất UAV, hạ tầng năng lượng và những mục tiêu quân sự khác bên trong Ukraine.

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 2/1, Bộ Quốc phòng nước này nhấn mạnh trong tuần qua, các lực lượng của họ đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn và sáu đợt tập kích theo nhóm nhằm vào các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), hạ tầng năng lượng và những mục tiêu quân sự khác bên trong Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đòn tấn công này là nhằm đáp trả “những vụ tấn công khủng bố của Ukraine vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga”.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm các loại vũ khí chính xác cao, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các mục tiêu bị đánh trúng gồm những cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine và các địa điểm từ đó chúng được phóng đi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như hạ tầng năng lượng cung cấp điện cho các cơ sở này, cũng bị tấn công.

Các đòn đánh còn nhằm vào hạ tầng giao thông và cảng biển do các lực lượng của Ukraine sử dụng, các kho vũ khí và nhiên liệu, cùng những địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Trước đó vào ngày 29/12, Ngoại trưởng Liên bang Nga, ông Sergey Lavrov cho biết trong đêm 28-29/12, “chế độ Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng 91 thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết toàn bộ 91 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Moskva vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng “lập trường đàm phán của Liên bang Nga sẽ được điều chỉnh” trước những “hành động liều lĩnh” của Ukraine.

“Các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa và thời điểm thực hiện bởi Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã được xác định”, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga cảnh báo.

Điện Kremlin cũng cho rằng cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine không chỉ nhằm vào Tổng thống Putin mà còn “nhằm chống lại các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine”.

Về phần mình, theo báo The Kyiv Post của Ukraine, Kyiv bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng Moskva đang bịa đặt nhằm tạo cớ cho các cuộc tấn công trong tương lai vào các cơ quan nhà nước Ukraine và tìm cách phá hoại một lộ trình hòa bình tạm thời do Mỹ dẫn dắt.

Sau vụ việc nêu trên, ngay trước nửa đêm hôm 31/12, kênh RT cho biết các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng một quán cà phê và khách sạn tại làng Khorly thuộc tỉnh Kherson (đã sáp nhập vào Liên bang Nga), nơi khoảng một trăm người đang tụ tập đón Giao thừa.

Ít nhất 27 dân thường, trong đó có hai trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong vụ tấn công và đám cháy bùng phát sau đó.

Tuy nhiên, theo hãng tin AFP của Pháp, một nguồn tin trong lực lượng quốc phòng Ukraine xác nhận có xảy ra cuộc tấn công, song khẳng định mục tiêu là một cuộc tập trung quân sự và khu vực này đã được đóng cửa đối với dân thường.

Khách sạn mà Moskva cho rằng bị tập kích nằm tại thị trấn nghỉ dưỡng Khorly bên bờ Biển Đen, khu vực do quân đội Liên bang Nga kiểm soát từ đầu năm 2022.

Gần nhất, kênh RT dẫn lời Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hôm 2/1 rằng 26 thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine đã bị phá hủy khi tiếp cận thủ đô trong đêm.

Các vụ xâm nhập này diễn ra sau một nỗ lực tấn công khác nhằm vào Moskva vào đêm trước đó, đúng thời điểm Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu mừng năm mới theo thông lệ.