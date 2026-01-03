Nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Caracas, Venezuela

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của các vụ nổ. Các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều cột khói bốc cao.

Một số nguồn tin khác dẫn lời nhân chứng cho biết có ít nhất 7 vụ nổ và đã nghe thấy tiếng của máy bay tầm thấp vào khoảng 2h ngày 3/1 (theo giờ địa phương, khoảng 13h theo giờ Việt Nam).

Loạt vụ nổ này xảy ra ngay sau khi diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, cũng như cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Florida.