Vì sao Tổng thống Venezuela sẵn sàng đối thoại với Mỹ?

Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nicolas Maduro, Venezuela sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm chống buôn bán ma túy.

Nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn ghi hình trước được phát sóng trên truyền hình nhà nước ngày 1/1. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về cuộc không kích do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chỉ đạo, diễn ra vào tháng 12/2025 tại khu vực cầu cảng của Venezuela. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nghi ngờ các băng nhóm ma túy đã lợi dụng địa điểm này.

Bên cạnh đó, Tổng thống Maduro nhận định rằng Mỹ muốn ép buộc Venezuela thay đổi chính quyền và giành quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này thông qua chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng, bắt đầu bằng việc triển khai quân sự quy mô lớn đến vùng biển Caribe vào tháng 8.

Tổng thống Maduro đồng thời khẳng định rằng đã đến thời điểm Mỹ và Venezuela cần “bắt đầu đối thoại một cách nghiêm túc, dựa trên những dữ liệu cụ thể”.

Kênh ABC News (Mỹ) dẫn lời nhà lãnh đạo Venezuela cho biết: “Chính phủ Mỹ hiểu điều này, bởi chúng tôi đã nói với nhiều người phát ngôn của họ rằng nếu Washington thực sự muốn thảo luận nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, Venezuela sẵn sàng. Nếu họ cần dầu mỏ, Venezuela cũng sẵn sàng mở cửa cho đầu tư của Mỹ, như trường hợp Chevron, bất cứ lúc nào, ở đâu và theo cách họ muốn”.

Chevron là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Trong khi đó, Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ được chứng minh lớn nhất toàn cầu.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào đêm Giao thừa, cùng ngày quân đội Mỹ tuyên bố tấn công 5 tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy. Theo số liệu do chính quyền Tổng thống Trump công bố, các cuộc tấn công mới nhất nâng tổng số vụ tấn công tàu thuyền lên 35 và số người thiệt mạng là 115 người. Công dân Venezuela nằm trong số trường hợp thiệt mạng liên quan đến những vụ tấn công này.

Tổng thống Donald Trump biện minh rằng các cuộc tấn công là sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ. Ông đồng thời khẳng định Mỹ đang tham gia vào “cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy.

Trong khi đó, theo ABC News, CIA đã đứng sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào tuần trước tại một khu vực neo đậu tình nghi do các băng đảng ma túy Venezuela sử dụng. Đây là chiến dịch trực tiếp đầu tiên trên lãnh thổ Venezuela kể từ khi các cuộc tấn công bằng tàu thuyền bắt đầu. Khi được hỏi về sự kiện này, Tổng thống Maduro chia sẻ rằng ông có thể “nói về điều đó trong vài ngày tới”.

Vào ngày 23/12/2025, Quốc hội Venezuela đã thông qua một đạo luật, mang tên “Luật bảo đảm tự do hàng hải và thương mại trước tình trạng cướp biển, phong tỏa và các hành vi quốc tế phi pháp khác”, nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và hoạt động thương mại, trong đó quy định các biện pháp xử lý đối với những hành vi bị coi là cản trở hoặc vi phạm hoạt động hàng hải, trong bối cảnh Caracas cho rằng các diễn biến hiện nay đang ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia và ổn định khu vực.

Văn bản được thông qua theo thủ tục khẩn cấp tại phiên họp bất thường của Quốc hội. Theo giới chức Venezuela, đạo luật nhằm bảo vệ quan hệ thương mại và chính trị của quốc gia Nam Mỹ này trước những mối đe dọa mà Caracas cho là xuất phát từ phía Mỹ.