Khách Trung 'quay lưng', người Nhật nhẹ nhõm

Việc Trung Quốc kêu gọi công dân tránh du lịch Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán được nhiều người dân Nhật "hoan nghênh", trong bối cảnh họ mệt mỏi với tình trạng quá tải du lịch.

Nhóm du khách Trung Quốc được hướng dẫn viên dẫn đường một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Một bộ phận người dân Nhật Bản tỏ ra hoan nghênh việc lượng du khách Trung Quốc giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, sau khi nước này khuyến cáo công dân không đến Nhật Bản do lo ngại an ninh.

Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch địa phương cho rằng ảnh hưởng trước mắt đến hoạt động kinh doanh vẫn ở mức hạn chế, theo SCMP.

Khuyến cáo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan ngoại giao nước này đưa ra ngày 26/1, viện dẫn quan ngại về an ninh tại Nhật Bản và cho rằng "các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc đang gia tăng".

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước leo thang, trùng với thời điểm lượng khách Trung Quốc - một trong những thị trường nguồn quan trọng nhất của du lịch Nhật - sụt giảm mạnh.

Du khách đi bộ trên một con phố gần chùa Yasaka trong chuyến tham quan thành phố Kyoto, năm 2025. Ảnh: The Independent.

Bất chấp căng thẳng, nhiều doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản cho biết thị trường vẫn duy trì được sự ổn định nhờ nhu cầu mạnh từ các khu vực khác ở châu Á, châu Âu và Mỹ.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), trong tháng 12/2025, nước này đón 330.400 lượt khách từ Trung Quốc đại lục, giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng lượng khách quốc tế trong tháng vẫn đạt gần 3,62 triệu lượt, tăng 3,7% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đồng yen suy yếu khiến chi phí du lịch trở nên hấp dẫn hơn.

Lượng đặt tour từ Trung Quốc đại lục bắt đầu giảm mạnh từ tháng 11/2025, sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Dù vậy, một số doanh nghiệp trong ngành cho biết họ chưa cảm thấy lo ngại, ít nhất là trong ngắn hạn.

"Theo những gì tôi trao đổi với các đối tác trong ngành, đến nay chưa có tác động rõ rệt nào", ông Kei Tamura, Giám đốc công ty du lịch Cerca Travel có trụ sở tại Kyoto, nói với This Week in Asia.

Ông cho biết lượng đặt tour từ Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và các nước châu Âu vẫn cao, giúp doanh thu dự kiến duy trì ở mức tương đương năm ngoái.

"Và điều đó là tích cực, bởi năm ngoái đã quá bận rộn. Ngành du lịch ở đây luôn ý thức về rủi ro từ thị trường Trung Quốc, nhưng với đồng yen yếu, chúng tôi đang chứng kiến dòng khách mạnh từ các quốc gia khác", ông nói.

Du khách tản bộ trên phố Nakamise dẫn đến chùa Senso-ji, thuộc quận Asakusa, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Số liệu JNTO cho thấy lượng khách từ nhiều thị trường Đông Nam Á đã tăng trong năm 2025, như Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Du lịch nội địa cũng tăng mạnh khi chi phí gia tăng khiến người Nhật hạn chế ra nước ngoài. "Chúng tôi thấy số du khách Nhật đến Kyoto tăng đáng kể, với xu hướng nghỉ ngắn ngày gần nhà", ông Tamura cho biết.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân Nhật Bản bày tỏ hoan nghênh viễn cảnh các thành phố trở nên yên tĩnh hơn trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Một số ý kiến khác cho rằng tác động kinh tế sẽ không lớn, do du khách Trung Quốc thường sử dụng hãng hàng không Trung Quốc, lưu trú tại khách sạn do người Trung Quốc sở hữu và tham gia các tour trọn gói do doanh nghiệp Trung Quốc điều hành.

"Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng nếu du khách Trung Quốc không đến", một người dùng viết.

Du khách Mỹ mặc kimono truyền thống Nhật Bản dạo bước tại chùa Senso-ji, Tokyo, Nhật Bản, năm 2022. Ảnh: Reuters.