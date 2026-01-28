Thiên nga bị trộm tại Thảo Cầm Viên đã ăn uống trở lại

Sau khi được giải cứu, con thiên nga tên Dương hiện đã ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường. Cá thể này đang được nuôi dưỡng, theo dõi tại khu vực cách ly sau sự cố bị đánh cắp vào 25/1.

Sau gần 24 giờ bị đưa ra khỏi khu nuôi và hành trình xuyên đêm trở về Thảo Cầm Viên, cá thể thiên nga trắng 8 năm tuổi hiện đã dần ổn định sức khỏe. Theo ghi nhận mới nhất, con vật không còn trong trạng thái hoảng loạn như thời điểm vừa được giải cứu và đã có thể ăn uống trở lại.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết cá thể thiên nga đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và theo dõi đặc biệt tại khu vực cách ly. Đây là quy trình bắt buộc đối với động vật sau khi rời khỏi khu nuôi, nhằm đảm bảo an toàn sinh học cho toàn bộ hệ thống.

Theo ông Phú, trong khoảng 24 giờ bị đưa ra ngoài, không thể xác định cá thể thiên nga có tiếp xúc với mầm bệnh nào hay không. Nếu đưa trở lại nuôi chung ngay, nguy cơ lây nhiễm cho các cá thể khác là rất lớn. Vì vậy, con vật sẽ được nuôi cách ly trong thời gian từ 10 đến 14 ngày để theo dõi sức khỏe và đảm bảo an toàn sinh học. Trong thời gian này, đội ngũ thú y giám sát chặt chẽ các chỉ số sinh lý, hành vi, khả năng ăn uống và sinh hoạt của cá thể.

Theo báo cáo của nhân viên Xí nghiệp Động vật vào lúc 7h30, sức khỏe của cá thể thiên nga trắng được đánh giá là tốt và đang dần ổn định. Con vật đã ăn uống, đi lại bình thường và đã đi phân, cho thấy các chức năng sinh lý cơ bản không bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố.

Trước đó, ở thời điểm mới được đưa về, tâm lý của con vật có phần hoảng loạn do bị nhét trong ba lô kín và di chuyển liên tục trên quãng đường dài. Trong khoảng 3 tiếng đầu sau khi trở về Thảo Cầm Viên, cá thể này vẫn chưa chịu ăn, dù trước đó ăn uống rất tốt.

Cá thể thiên nga bị đánh cắp là con trống, được Thảo Cầm Viên nuôi dưỡng từ năm 2017. Theo quy hoạch hiện nay, đơn vị chỉ nuôi hai cá thể thiên nga, gồm một trống và một mái. Loài này cần đạt độ tuổi trưởng thành và số lượng đàn phù hợp mới có thể sinh sản. Khoảng 1-2 năm gần đây, cặp thiên nga đã bắt đầu có hiện tượng làm ổ, song chưa kịp đẻ thì xảy ra sự cố mất trộm.

Cá thể thiên nga trống bị đánh cắp đang ở khu cách ly sáng 28/1. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Thức ăn của thiên nga chủ yếu là các loại rau xanh, kết hợp với ngô, cám và lúa. Đây là loài chim nước có tập tính sống theo cặp, thường gắn bó với bạn đời suốt đời, được xem là biểu tượng của lòng thủy chung. Bên cạnh giá trị sinh học, thiên nga còn mang ý nghĩa thẩm mỹ, với vẻ đẹp thanh thoát, kiêu sa, thu hút đông đảo du khách tham quan khi đến Thảo Cầm Viên.

Trước đó, ngày 27/1, cá thể thiên nga trắng đã được lực lượng công an giải cứu an toàn sau gần 24 giờ bị đánh cắp. Để tri ân những nỗ lực của lực lượng chức năng, con vật được đặt tên là Dương - như một lời cảm ơn dành cho người chiến sĩ công an đầy trách nhiệm và tình yêu với động vật.

Sau vụ việc, Thảo Cầm Viên cho biết tiếp tục rà soát, củng cố hệ thống an ninh, tăng cường bảo vệ 24/24, kiểm tra định kỳ chuồng trại, cửa khóa và hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho đàn động vật đang được nuôi dưỡng tại đây.