Cứu thiên nga trắng bị đánh cắp ở Thảo Cầm Viên

Sau gần 24 giờ bị đánh cắp, cá thể thiên nga trắng 8 năm tuổi của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã được lực lượng công an giải cứu an toàn.

Cá thể thiên nga trắng bị đánh cắp vào chiều 25/1.

Theo ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vào khoảng 6h ngày 26/1, nhân viên khu vườn chim bắt đầu ca làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, trong lúc điểm danh đàn chim, họ phát hiện một cá thể thiên nga trắng biến mất khỏi khu chuồng nuôi.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đột nhập trái phép vào khu chuồng nuôi. Tại hiện trường, đối tượng để lại một chiếc kềm cắt sắt, cho thấy hành vi trộm cắp có sự chuẩn bị từ trước.

Tiếp tục lần theo camera khu vực bãi xe, danh tính đối tượng dần lộ diện. Theo ghi nhận, kẻ trộm hành động khá tinh vi và chuyên nghiệp khi đã nghiên cứu kỹ khu vực, lẻn vào chuồng nuôi (khu vực nuôi chung với hồng hạc), trùm ba lô lên đầu thiên nga để tránh con vật kêu lớn, sau đó giấu ba lô trong bụi cây. Đối tượng chờ đến lúc chập choạng, ít khách qua lại mới quay lại lấy tang vật và tẩu thoát.

Ngay khi có đủ thông tin, vụ việc được trình báo đến Công an phường Sài Gòn. Các trinh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, truy xuất thêm camera và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng di chuyển về hướng Tân Phú, sau đó tiếp tục qua Đức Hòa (Long An).

Đối tượng tình nghi đánh cắp con thiên nga trắng 8 năm tuổi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Lực lượng trinh sát lập tức lên đường, phối hợp với Công an Đức Hòa để truy bắt. Đối tượng bị khống chế ngay trong đêm và khai nhận đã bán cá thể thiên nga cho một người ở Cần Thơ.

Đội trinh sát tiếp tục hành trình xuyên đêm về Cần Thơ. Đến 5h30 ngày 27/1, con thiên nga trắng được giải cứu an toàn. Khoảng 9h sáng cùng ngày, cá thể này đã được đưa trở về Thảo Cầm Viên.

Theo ông Nguyễn Bá Phú, cá thể thiên nga trắng bị đánh cắp được Thảo Cầm Viên nuôi dưỡng từ năm 2017. Đây là thiên nga ngoại nhập, được đơn vị mua thông qua một công ty tại Việt Nam có đầy đủ giấy phép buôn bán động vật theo quy định.

Hiện tại, theo quy hoạch, Thảo Cầm Viên chỉ nuôi hai cá thể thiên nga, gồm một trống và một mái. Loài này cần đạt độ tuổi và số lượng đàn phù hợp mới có thể sinh sản. Khoảng 1-2 năm gần đây, cặp thiên nga đã bắt đầu có hiện tượng làm ổ, tuy nhiên chưa kịp đẻ thì xảy ra sự cố mất trộm.

Ông Phú cho biết thiên nga mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là biểu tượng của lòng thủy chung, bên cạnh đó, loài thiên nga có giá trị thẩm mỹ, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, thơ mộng, thu hút đông đảo khách tham quan. Cá thể thiên nga này có giá khoảng 60 triệu đồng.

Cá thể thiên nga được đưa về đến Thảo Cầm Viên vào lúc 9h ngày 27/1.

Ông Phú cho biết thêm sau khi trở về, cá thể thiên nga đang được theo dõi đặc biệt. Do bị nhét trong ba lô kín và di chuyển liên tục trên quãng đường dài, tâm lý của con vật có phần hoảng loạn. Ông Phú cho biết sau gần 3 tiếng trở về Thảo Cầm viên, con vật vẫn chưa chịu ăn gì, dù bình thường ăn rất tốt.

Hiện cá thể này được nuôi cách ly tại khu cứu hộ, nhằm đảm bảo an toàn sinh học cho các cá thể khác. Đội ngũ thú y đã can thiệp các quy trình kỹ thuật cần thiết và gắn camera theo dõi 24/24 để kiểm soát sát sao tình trạng sức khỏe.

Sau vụ việc, Thảo Cầm Viên củng cố hệ thống an ninh, duy trì đội ngũ bảo vệ trực 24/24, kiểm tra an toàn chuồng trại, cửa khóa và niêm phong hàng ngày.

Hai cá thể thiên nga được nuôi tại khu vực chuồng hồng hạc từ 2017. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước đó, Thảo Cầm Viên đã trang bị hệ thống mới với khoảng 100-200 camera giám sát phủ khắp khuôn viên. Chính hệ thống này đã giúp vụ việc nhanh chóng được phát hiện, truy vết và thu hồi thành công cá thể thiên nga bị đánh cắp.

Để tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng chức năng, chú thiên nga sau khi trở về đã được đặt tên là Dương - như một lời cảm ơn dành cho người chiến sĩ công an đầy trách nhiệm và tình yêu với động vật.