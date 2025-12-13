Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mika lên làm 'chủ tịch', đàn mèo hoang ở Thảo Cầm Viên hưởng lợi

  • Thứ bảy, 13/12/2025 15:43 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Từ khoản tiền 10 triệu đồng bán đấu giá áo đồng phục của "chủ tịch" mèo Mika, Thảo Cầm Viên đã mua thức ăn cho hơn 100 mèo hoang trong khuôn viên.

Hơn 100 con mèo hoang ở Thảo Cầm Viên Nhân viên Thảo Cầm Viên chăm sóc hơn 100 con mèo hoang đang sinh sống trong khuôn viên, từ khoản tiền đấu giá chiếc áo của "chủ tịch" mèo Mika.

Sáng 13/12, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết từ khoản tiền 10 triệu đồng thu được qua hoạt động bán đấu giá chiếc áo đồng phục của "chủ tịch" mèo Mika, đơn vị đã mua thức ăn cho hơn 100 con mèo hoang đang sinh sống trong khuôn viên sở thú.

Thảo Cầm Viên cho hay với những du khách muốn ủng hộ dự án "nuôi mèo", đơn vị khuyến khích gửi hạt, thức ăn cho các nhân viên bảo vệ trong khuôn viên. Sở thú không tiếp nhận tiền mặt từ các hình thức đóng góp này.

Trước đó, Thảo Cầm Viên tổ chức buổi fan meeting (giao lưu người hâm mộ) mang tên "Mika và những idol của Zoobiz" trong sáng 7/12.

Nhân vật chính của sự kiện là Mika, chú mèo hoang từng lang thang trong khuôn viên sở thú, sau đó trở thành hiện tượng mạng khi sống chung với vợ chồng gấu Misa - Misi, hai cha con gấu La - Đô và gấu Rê. Hình ảnh Mika được cộng đồng mạng gọi vui là "chủ tịch" nhờ độ nổi tiếng cùng tính cách đặc biệt.

Thao Cam Vien, Mika, meo anh 1

Mèo Mika được Thảo Cầm Viên và người hâm mộ gọi vui là "chủ tịch".

Ngoài Mika, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều "idol" (ngôi sao) khác, đều là những động vật được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên Fanpage Thảo Cầm Viên.

Trong đó có "công chúa" gấu Noel, hổ trắng Bò Sữa, gấu mèo Công Thị Tai Nơ, gia đình capybara Phú - Quý - Cát - Tường, hươu cao cổ Thảo Em, ngựa lùn Vú Sữa.

Tại buổi fan meeting, Thảo Cầm Viên tổ chức bán đấu giá chiếc áo đồng phục của "chủ tịch" Mika. Mức giá chốt cuối cùng đạt 10 triệu đồng, vượt xa dự đoán ban đầu của ban tổ chức.

Thao Cam Vien, Mika, meo anh 2Thao Cam Vien, Mika, meo anh 3Thao Cam Vien, Mika, meo anh 4Thao Cam Vien, Mika, meo anh 5

Nhân viên Thảo Cầm Viên chăm sóc đàn mèo hoang trong khuôn viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tuổi đời hơn 160 năm, hiện chăm sóc khoảng 1.300 cá thể thuộc 125 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Khuôn viên sở thú sở hữu hơn 2.500 cây cổ thụ và gần 900 loài thực vật được bảo tồn, trở thành không gian xanh, điểm thư giãn quen thuộc của người dân và du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Thảo Cầm Viên cho biết lượng khách và doanh thu trong 11 tháng tăng khoảng 20%. Riêng 9 tháng đầu năm, đơn vị đạt doanh thu lũy kế gần 122 tỷ đồng, vé vào cổng bán được 1,5 triệu lượt, mang về khoảng 78 tỷ đồng, chưa gồm thuế.

Kết quả này đến từ việc khai thác hiệu quả các hoạt động giáo dục trải nghiệm, cải thiện chất lượng dịch vụ, bổ sung sản phẩm mới và triển khai các chương trình tương tác với động vật.

Trong đó, các sản phẩm kết hợp giáo dục - giải trí được xem là "điểm nhấn", ghi nhận tỷ lệ đăng ký cao như tour bác sĩ thú y nhí, tour khám phá về đêm, hoạt động trải nghiệm khoa học.

Thao Cam Vien, Mika, meo anh 6

Các "idol" Thảo Cầm Viên giao lưu với người hâm mộ tại buổi fan meeting sáng 7/12.

Châu Sa

Ảnh: Thảo Cầm Viên

