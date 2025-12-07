Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảo Cầm Viên tổ chức fan meeting 'chủ tịch' mèo Mika và các con vật

  • Chủ nhật, 7/12/2025 14:51 (GMT+7)
Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tổ chức fan meeting "Mika và những idol của Zoobiz", quy tụ loạt động vật nổi tiếng trên mạng xã hội như mèo Mika, gấu Noel hay hổ trắng Bò Sữa.

Sáng 7/12, Thảo Cầm Viên (TP.HCM) tổ chức buổi fan meeting mang tên "Mika và những idol của Zoobiz", thu hút đông đảo người hâm mộ các "ngôi sao" động vật đang nổi tiếng trên mạng xã hội.

Mika, nhân vật chính của sự kiện, xuất thân là mèo hoang từng lang thang trong khuôn viên sở thú, trở thành hiện tượng mạng khi sống chung với vợ chồng gấu Misa - Misi, hai cha con gấu La - Đô và gấu Rê. Hình ảnh Mika được gọi vui là "chủ tịch" vì độ nổi tiếng và tính cách đặc biệt.

Ngoài Mika, sự kiện còn quy tụ nhiều "idol" đều là những động vật được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên fanpage Thảo Cầm Viên, gồm: "công chúa" gấu Noel; hổ trắng Bò Sữa; gấu mèo Công Thị Tai Nơ; gia đình capybara Phú, Quý, Cát, Tường; hươu cao cổ Thảo Em, ngựa lùn Vú Sữa…

Thao Cam Vien, fan meeting, Mika anh 1

Mèo Mika xuất hiện tại buổi fan meeting sáng 7/12.

Những du khách có huy hiệu "fan cứng" trên fanpage được miễn phí vé vào cổng khi tham dự sự kiện. Họ sẽ đi theo lối ưu tiên để kiểm tra huy hiệu, nhận quà tặng gồm ảnh thẻ bo góc và một "măng cụt" (hình chân mèo) của Mika làm kỷ niệm.

Tại khu vực sân khấu lớn, người tham dự có thể check-in và tham gia các hoạt động riêng dành cho chương trình, như giao lưu, chụp hình và cưng nựng các "idol"; quà tặng chủ đề động vật; trò chơi tập thể và đố vui về các "bé thú viên".

Thao Cam Vien, fan meeting, Mika anh 2Thao Cam Vien, fan meeting, Mika anh 3Thao Cam Vien, fan meeting, Mika anh 4Thao Cam Vien, fan meeting, Mika anh 5

Các "idol" khác giao lưu với người hâm mộ tại buổi fan meeting sáng 7/12.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên đấu giá chiếc áo đồng phục của "chủ tịch" Mika. Mức giá cuối cùng lên đến 10 triệu đồng, vượt xa dự đoán của ban tổ chức.

Toàn bộ số tiền được dùng để mua hạt cho hơn 100 mèo hoang, những "người bạn" của Mika đang sinh sống trong khuôn viên Thảo Cầm Viên.

Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến việc tạo không gian vui vẻ cho cộng đồng yêu động vật, đồng thời góp phần hỗ trợ các bé mèo hoang có cuộc sống tốt hơn. Buổi fan meeting cũng được chuẩn bị kịch bản vui nhộn nhằm mang đến trải nghiệm sôi động cho những người tham dự.

Thao Cam Vien, fan meeting, Mika anh 6

Chiếc áo của "chủ tịch" Mika được đấu giá 10 triệu đồng, gây quỹ thức ăn cho mèo hoang tại Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên có tuổi đời hơn 160 năm, hiện chăm sóc khoảng 1.300 cá thể thuộc 125 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Khuôn viên xanh mát với hơn 2.500 cây cổ thụ và gần 900 loài thực vật được bảo tồn, trở thành không gian thư giãn lý tưởng cho người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần.

Sở thú đạt doanh thu lũy kế gần 122 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Riêng vé vào cổng bán được 1,5 triệu lượt, mang về khoảng 78 tỷ đồng (chưa gồm thuế).

Châu Sa

Ảnh: Thảo Cầm Viên

