Cảnh lùa vịt như AI ở Tây Ninh

Theo thói quen, mỗi buổi chiều cuối tuần, Hải Triều - nhiếp ảnh gia trẻ sống tại Tây Ninh - lại cầm máy dạo quanh quê nhà. Không lịch trình, không điểm đến cố định, anh chỉ đi, quan sát và ghi lại những khoảnh khắc bình dị của đời sống thường nhật. Chiều 12/12 cũng vậy, cho đến khi Triều bất ngờ bắt gặp đàn vịt trắng tinh chạy qua chạy lại trên bãi trống, bên cạnh là người đàn ông lặng lẽ ngồi chăn vịt. Khung cảnh hồ nước phẳng lặng, núi thiêng ẩn hiện phía sau tạo nên bức tranh trữ tình, được nhiều người ví như "núi Phú Sĩ phiên bản Việt".

Đàn vịt được thả tại khu vực cây lòng mứt cô đơn, thuộc xã Dương Minh Châu, cách núi Bà Đen khoảng 6 km. Nơi đây cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ để cắm trại, thả diều, dã ngoại và ngắm núi Bà từ xa.

Sau khi dừng xe trò chuyện, Triều biết đàn vịt này của ông Trần Thanh Hải, có hơn 1.000 con. Cả hai trò chuyện chớp nhoáng rồi anh nhanh chóng bắt tay vào chụp ảnh.

Trong ánh nắng chiều rực rỡ, đàn vịt trắng muốt di chuyển đồng loạt, cùng quay về một hướng. Những chiếc mỏ cam nổi bật trên nền lông trắng tạo nên các mảng hình khối đều tăm tắp, khiến nhiều người xem không khỏi thắc mắc đây là ảnh thật hay sản phẩm của AI.

Ông Trần Thanh Hải, chủ đàn vịt, cho biết tổng đàn hiện có hơn 1.000 con, đã nuôi được khoảng 3 tháng và dự kiến đến tháng thứ 5 sẽ bắt đầu thu hoạch trứng. "Thi thoảng cũng có vài bạn trẻ tìm đến chụp ảnh check-in, vì khu vực này là điểm quen thuộc để vui chơi, cắm trại, dã ngoại", ông Hải nói.

Giữa hồ nước nhỏ, đàn vịt bơi lội, nhẹ nhàng tách - nhập, chuyển động như một thực thể duy nhất. Qua ống kính, cảnh vật trở nên trừu tượng hơn, với những đốm trắng di chuyển trên mặt nước, tạo nên bức tranh vừa sống động vừa tĩnh tại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hải Triều nói: "Nhìn đàn vịt trắng xóa di chuyển rộn ràng giữa không gian yên ả, tôi bất chợt nhớ đến những mùa chim di cư hoành tráng từng xem trên tivi lúc còn bé", Hải Triều chia sẻ. Cảm giác vừa quen vừa lạ ấy khiến anh say sưa bấm máy cho đến khi ánh nắng chiều dần tắt sau núi Bà Đen.

Trở về nhà, mở lại những tấm ảnh vừa chụp, Hải Triều thật sự bất ngờ. Những khuôn hình hiện lên sắc nét, đều đặn khiến anh xem đi xem lại, đến mức quên cả bữa cơm tối.

