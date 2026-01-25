Khách Việt đi Nhật Bản đông kỷ lục

Lượng khách Việt Nam đi Nhật Bản trong năm 2025 đạt gần 700.000 lượt, ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2019.

Du khách đi bộ trên con đường dẫn đến chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 13/1/2025. Ảnh: Paul Miller.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 12/2025 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung cả năm 2025, Việt Nam ghi nhận 678.500 lượt khách đến Nhật Bản, tăng 9,2% so với năm trước và đạt mức cao nhất kể từ năm 2019.

Trong bối cảnh này, Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí là một trong những điểm đến nước ngoài được du khách Việt Nam yêu thích nhất.

JNTO cho biết dù chịu tác động từ triển vọng kinh tế chưa rõ ràng và thời tiết bất lợi, thị trường Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng nhờ việc tăng tần suất các đường bay Việt Nam - Nhật Bản, giúp mở rộng nguồn cung ghế.

Đà tăng trưởng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt phục hồi mạnh. Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025 có khoảng 6,7 triệu lượt người Việt Nam xuất cảnh, tăng 26,4% so với năm 2024, trong đó các điểm đến tại châu Á chiếm tỷ trọng chủ yếu.

LƯỢNG KHÁCH VIỆT NAM ĐẾN NHẬT BẢN TỪ 2019-2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 495.051 152.559 26.5 284 573.9 621.173 678.5

Chiều ngược lại, Nhật Bản cũng ghi nhận một năm bùng nổ về lượng khách quốc tế. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết tổng số khách quốc tế đến nước này trong năm 2025 đã vượt mốc 40 triệu lượt.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đạt được cột mốc này, qua đó thiết lập kỷ lục mới cho ngành du lịch.

Bộ trưởng Kaneko đánh giá việc vượt mốc 40 triệu lượt khách là "một thành tựu lớn", trong bối cảnh nước này đang hướng tới mục tiêu đón 60 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Theo ông, lượng khách từ châu Á đã tăng so với giai đoạn trước đại dịch, trong khi mức tăng trưởng đáng kể từ châu Âu, Mỹ và Australia cho thấy thị trường khách quốc tế đến Nhật Bản ngày càng đa dạng.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHẬT BẢN NĂM 2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản Nhãn Hàn Quốc Trung Quốc đại lục Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Australia Philippines Singapore Canada Lượt khách Triệu lượt 9.5 9.1 6.8 3.3 2.5 1.2 1.1 0.89 0.73 0.69

Tuy nhiên, triển vọng trong năm 2026 của du lịch Nhật Bản được dự báo thận trọng hơn, do lượng du khách Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng từ sau những phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaich.

Theo dự báo do Tập đoàn du lịch JTB công bố, lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm 2026 có thể giảm xuống còn khoảng 41,4 triệu lượt. JTB nhận định đà phục hồi nhanh của nhu cầu du lịch đã qua giai đoạn cao điểm và tốc độ tăng trưởng nhiều khả năng sẽ chững lại.

Trong bối cảnh nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) suy giảm, năm 2026 được dự báo sẽ ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.

Du khách đi bộ trên một con phố gần chùa Yasaka trong chuyến tham quan thành phố Kyoto, năm 2025. Ảnh: The Independent.

Bộ trưởng Kaneko cũng tỏ ra thận trọng khi đề cập đến triển vọng thị trường, cho biết chưa muốn đưa ra con số dự báo cụ thể do lượng khách quốc tế chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau.

Theo ông, Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch từ nhiều thị trường, tập trung thu hút nhóm du khách có mức chi tiêu cao. Quốc gia này cũng đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề liên quan đến quá tải du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.