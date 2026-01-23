Đôi tất 2 USD kéo bộn khách đến cửa hàng tiện lợi Nhật Bản

Trong khi cửa hàng tiện lợi ở Nhật hút du khách như một điểm tham quan mới, thì đôi tất trắng sọc màu âm thầm gây sốt với 1,4 triệu đôi bán ra sau một năm.

FamilyMart là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ hai tại Nhật Bản. Ảnh: Sean Pavone.

Một nhóm du khách bước vào tòa nhà, chậm rãi nghe hướng dẫn viên giải thích về bối cảnh, lịch sử của những gì trước mắt, đồng thời dịch bảng hiệu từ tiếng Nhật sang tiếng Anh.

Những vị khách nước ngoài lộ rõ vẻ tò mò, vừa ngắm nhìn vừa hỏi xem,có được chạm tay hay chụp ảnh không. Khi được tự do tham quan, họ bắt đầu chọn mua vài món quà nhỏ mang về. Không phải bảo tàng hay một ngôi đền cổ, điểm dừng chân của chuyến tham quan này là một cửa hàng tiện lợi.

Ý tưởng về tour tham quan cửa hàng tiện lợi xuất phát từ những video lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi xem hàng nghìn video ghi lại cảnh du khách nước ngoài háo hức khám phá từng kệ hàng, thử đồ ăn vặt và đánh giá sản phẩm, Serkan Toso - người sáng lập nền tảng đặt chỗ nhà hàng Nhật Bản byFood - nhận ra cửa hàng tiện lợi không còn đơn thuần là nơi "ghé cho tiện", mà đã trở thành một trải nghiệm văn hóa. Ông đã thuê Ryo Ito - một người gốc Tokyo - để thực hiện các tour du lịch konbini đầu tiên.

Tour du lịch konbini

Ito cho biết việc ghé cửa hàng tiện lợi vài lần mỗi ngày là điều hoàn toàn bình thường với anh: mua bàn chải đánh răng, hộp cơm nắm cho bữa trưa hay ly cà phê mang đi. Trong một buổi chiều, anh đưa du khách ghé nhiều cửa hàng khác nhau, kèm siêu thị và trung tâm bách hóa, để kể câu chuyện về cách người Nhật sử dụng cửa hàng tiện lợi như một phần đời sống thường nhật.

Theo số liệu từ Expedia.com, gần 40% du khách có thói quen ghé cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị khi đi du lịch, và 44% trong số đó tìm thấy những sản phẩm địa phương không tìm thấy ở quê nhà.

Tại Nhật Bản, 3 thương hiệu lớn đang "thống trị" thị trường cửa hàng tiện lợi là 7-Eleven, Lawson's và FamilyMart, CNN Travel viết.

Khai trương cửa hàng đầu tiên vào năm 1973 ở thành phố Sayama, đến hiện tại, FamilyMart có 16.400 cửa hàng tại Nhật Bản và khoảng 8.400 cửa hàng tại các quốc gia khác như Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và Việt Nam.

Hiện có 3 thương hiệu đang "thống trị" thị trường cửa hàng tiện lợi ở Nhật với hàng chục nghìn cửa hàng. Ảnh: Reuters, Klook, Bloomberg.

Sự cạnh tranh giữa các chuỗi cửa hàng rất gay gắt. Song song với đó, tình trạng quá tải du lịch và sự bùng nổ của mạng xã hội đã vô tình biến cửa hàng tiện lợi thành điểm đến "phải ghé". Du khách không chỉ mua đồ, họ còn học cách sáng tạo từ chính những món nhỏ trên kệ hàng.

Nhiều người hỏi hướng dẫn viên về các "bí kíp kết hợp" sản phẩm - những công thức pha trộn ngẫu hứng được gọi là arenji. Một trong những cách quen thuộc là cà phê lon với đá, thêm lớp pudding phía trên. Hay biến tấu từ miếng gà rán: kẹp vào bánh pancake để tạo vị mặn - ngọt, hoặc nhét vào bánh mì kẹp phô mai kiểu Mỹ. Trên TikTok, những công thức như vậy xuất hiện dày đặc, thu hút hàng triệu lượt xem.

Kahlen Cheung, du khách Hong Kong (Trung Quốc) cho rằng một chuyến đi đến Nhật Bản sẽ không trọn vẹn nếu thiếu một chuyến ghé thăm cửa hàng tiện lợi (konbini).

"Vừa hạ cánh, bạn đói, muốn ăn sáng. Và nơi đầu tiên nghĩ tới luôn là cửa hàng tiện lợi", Cheung chia sẻ. Món cô yêu thích là bánh mì kẹp trứng, thường được "nâng cấp" bằng cách ăn kèm gà rán.

Caryn Ng, đồng tác giả của cuốn sách "Konbini: Những công thức nấu ăn, câu chuyện và cuộc phiêu lưu tại các cửa hàng tiện lợi mang tính biểu tượng của Nhật Bản", cho biết bà không hề ngạc nhiên khi nghe về các tour du lịch konbini của byFood.

Du khách tham quan cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Ảnh: Kilala.

Trước đây, du khách tìm đến những cửa hàng này đơn giản vì tiện lợi: rút tiền, mua đồ ăn nhanh, chai nước trước khi lên tàu cao tốc. Dần dần, các cửa hàng gần điểm du lịch lớn bắt đầu bày bán cả móc khóa, nam châm - những món quà lưu niệm nhỏ gọn.

Với du khách Mỹ - vốn quen với những đại siêu thị với vô số lựa chọn cho từng sản phẩm - cửa hàng tiện lợi Nhật Bản mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Không gian nhỏ, được chọn lọc kỹ, không gây choáng ngợp. "Đó là một lát cắt rất gọn gàng của đời sống Nhật Bản", Caryn nhận xét.

Khi đôi tất trở thành biểu tượng

Cơn sốt cửa hàng tiện lợi không chỉ đến từ đồ ăn. Một trong những sản phẩm gây bất ngờ nhất lại là đôi tất ống trắng có sọc màu, giá khoảng 2 USD .

Năm 2021, lần đầu FamilyMart tung ra dòng sản phẩm quần áo riêng. Bộ sưu tập rất tối giản: áo thun, đồ lót, tất. Không logo phô trương, chỉ là vài đường sọc màu quen thuộc, nhưng chính sự tiết chế đó lại tạo nên sức hút riêng. Chúng được gọi là "tất kẻ sọc" vì thiết kế sọc, giá 390 yên (khoảng 2 USD ).

Theo tạp chí Monocle, loại tất ống màu trắng unisex đã bán ra hơn 1,4 triệu đôi trong năm đầu tiên ra mắt thị trường. Thành công không chỉ đến từ thiết kế, mà còn từ chất liệu kháng khuẩn, khử mùi và bao bì có thể tái sử dụng - vừa vặn để đựng đồ vệ sinh cá nhân khi đi máy bay.

Một nhân viên CNN đang mang đôi tất ống màu trắng unisex của thương hiệu Convenience Wear. Ảnh: Bertha Wang.

Theo đại diện thương hiệu, sản phẩm được tạo ra nhằm thay đổi quan niệm rằng quần áo bán ở cửa hàng tiện lợi chỉ dành cho tình huống "cấp bách". Thay vào đó, họ hướng tới những sản phẩm đủ tốt để sử dụng hàng ngày, cho mọi độ tuổi.

Oscar Holland - nhà sản xuất của CNN Style - thừa nhận anh không quá quan tâm đến cửa hàng tiện lợi, nhưng lại "không cưỡng nổi" sức hút của đôi tất. "Tôi hay mặc quần short và nó thú vị hơn tất trắng trơn, nhưng vẫn đủ tinh tế", anh nói.

Không logo lớn, chỉ những người sành mới nhận ra - và đó thường là khởi đầu cho một câu chuyện nhỏ. Trớ trêu thay, anh chưa từng mua đôi tất ấy tại Nhật, mà nhờ bạn bè mua hộ hoặc đặt qua các kênh bán lại.

Để thu hút thêm khách hàng, các phiên bản màu mới và bộ sưu tập giới hạn liên tục được tung ra. Mỗi lần như vậy, người hâm mộ lại săn lùng, chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, không khác gì những đợt phát hành giày thể thao đình đám.

Từ đôi tất sọc, dòng sản phẩm mở rộng sang áo nỉ, túi vải, khăn tenugui - loại khăn đa năng gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Những món đồ đơn giản lại mang theo một bài học nhỏ về văn hóa Nhật Bản.