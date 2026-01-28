10 triệu người xem con cừu 'drama queen' Trung Quốc giả chết

Một con cừu non ở vùng tây bắc Trung Quốc bất ngờ thành "điểm check-in" hút khách sau khi "viral" trên mạng nhờ màn giả chết mỗi khi thấy người mua đến gần.

Cừu non chỉ tỏ ra dễ thương với trẻ em. Ảnh: SCMP composite/Sohu/RedNote.

Theo đó, cừu non 10 ngày tuổi ở Trung Quốc bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ "tài năng diễn xuất" hiếm có: nằm im giả chết mỗi khi có người lạ đến gần. Độ nổi tiếng của nó lớn đến mức cho người sẵn sàng chi 130.000 nhân dân tệ (khoảng 19.000 USD ) để mua lại, theo SCMP .

Ngày 13/1, con cừu đến từ làng Zhongfang, thị trấn Baofeng, huyện Pingluo, thành phố Shizuishan (khu tự trị Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc) bắt đầu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và được cư dân mạng gọi là "drama queen" (nữ hoàng kịch tính).

Mỗi lần có người mua đến gần, cừu non "đột nhiên" ngã quỵ, nằm im bất động. Ảnh: SCMP composite/Sohu/RedNote.

Jin Xiaolin, một nông dân địa phương và là chủ nhân của cừu, cho biết anh đã mang 4 con cừu non ra chợ bán. Ba con được bán nhanh chóng với giá khoảng 20 nhân dân tệ/con (gần 60 USD ). Riêng con còn lại có biểu hiện lạ: cứ hễ có người chạm vào là nó lập tức ngã sụp xuống đất, nằm im như không còn sự sống. Nhiều người mua cho rằng nó bị bệnh và từ chối mua.

Tuy nhiên, ngay khi mọi người rời đi, nó lại lồm cồm đứng dậy, sinh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cừu chỉ tỏ ra thân thiện khi có trẻ em đến gần.

"Tôi quyết định mang nó về nhà", anh Jin chia sẻ với Ningxia Observation. "Nó giống con người đến mức khó tin. Cứ thấy có người đến là lập tức nằm xuống giả chết. Ngày nào cũng có người ghé xem, thậm chí gọi điện hỏi thăm tình hình của nó".

"Nó đáng yêu như vậy, làm sao tôi nỡ bán nó đi được chứ?", anh nói thêm.

Jin cho biết sẽ giữ con cừu lại nuôi và tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ này để quảng bá các đặc sản địa phương. Ảnh: SCMP composite/Sohu/RedNote.

Sau khi một người thân của anh Jin đăng video lên mạng, nó được cư dân mạng đặt biệt danh: "cừu giả chết điều khiển bằng giọng nói đến từ Ninh Hạ". Các đoạn clip "diễn sâu" của cừu không chỉ thu hút hơn 10 triệu lượt xem mà còn giúp tài khoản đăng tải có thêm hơn 32.000 người theo dõi.

Chủ nhân cho biết không có ý định bán mà muốn tận dụng sức hút này để quảng bá các đặc sản địa phương như thịt cừu, kỷ tử và trà bát bảo.

Hiện người dân từ các làng lân cận liên tục đổ xô đến nhà Jin để tận mắt nhìn thấy "ngôi sao mạng" bốn chân, trong khi hộp thư của anh tràn ngập tin nhắn xin ghé thăm. Câu chuyện về cừu non cũng tạo ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người nông dân đang chăn đàn cừu ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Một số ý kiến cho rằng nên bán cừu để "đảm bảo tương lai" cho nó. "Người sẵn sàng bỏ ra 130.000 nhân dân tệ chắc chắn không phải để ăn thịt và có đủ điều kiện chăm sóc nó tốt hơn", một người bình luận. Ngược lại, nhiều cư dân mạng phản đối, cho rằng con cừu thông minh và đặc biệt như vậy "đáng giá hơn rất nhiều so với số tiền được trả".

"Con cừu này sinh ra đã là một diễn viên, xứng đáng với danh hiệu 'Hoàng đế cừu' và một giải Oscarr", một người khác bình luận.